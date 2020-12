Hannover

Der Schauspieler Mustafa Alin ist in die Paracelsus-Klinik in Langenhagen geschlichen, um mit einer Reihe von Instagram-Videos vermeintliche Corona-Lügen zu dokumentieren. Unter Vortäuschung einer Verletzung wollte der 43-Jährige aufdecken, dass Krankenhäuser trotz steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie nicht ausgelastet seien. Mehrfach betont er in seinen Videos, dass es sich um Lügen handele.

Alin, der mehrere Jahre in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mitgespielt hat und mittlerweile ein Dönerrestaurant in Wunstorf in der Region Hannover betreibt, veröffentlicht in den sozialen Netzwerken seit Monaten Beiträge, die das Coronavirus verharmlosen und die Bundesregierung für ihre Maßnahmen kritisieren. Auch geteilte Beiträge über Ufo-Sichtungen und Zusammenhänge mit dem QAnon-Verschwörungsmythos sind zu sehen. Mehr als 86.000 Nutzer folgen Alin insgesamt bei Facebook und Instagram.

Anzeige

„Wo ist die Intensiv-Dings?“

Warum er sich ausgerechnet die Paracelsus-Klinik ausgesucht hat, die sich vor allem auf Erkrankungen des Bewegungsapparats und innere Medizin spezialisiert hat, bleibt unklar. Ein erstes Fazit zieht er bereits zu Beginn, als er noch auf dem Klinikparkplatz steht. „Von Pandemie … nix“, sagt er. Doch dabei bleibt es nicht, der 43-Jährige will sich auch im Krankenhaus umsehen. „Ich gehe jetzt hin und sage, ich habe Bandscheibe oder was weiß ich, damit ich da reinkomme“, kündigt er an.

In der Aufnahme spricht er eine Mitarbeiterin an, während er sich selbst filmt. „Ich dachte, hier wäre alles überfüllt“, sagt er. Die Frau gibt ihm zu verstehen, dass mögliche Corona-Patienten nicht im Eingangsbereich zu finden seien. Im Folgenden schleicht Alin – wegen der Corona-Auflagen unerlaubt – durch die menschenleeren Krankenhausgänge. „Leute, Leute – nix, gibt’s gar nichts“, stellt er fest. Und: „Wo ist die Intensiv-Dings?“

Die Kliniken in der Region Hannover haben trotz steigender Infektionszahlen noch freie Kapazitäten für Corona-Patienten.

„Ein Schlag ins Gesicht“

Schließlich ist Alin mit seinem vorgetäuschten Bandscheibenproblem in einem Behandlungszimmer zu sehen. Tatsächlich stellt der Arzt einen verhärteten Muskel im Bein fest. Eine Diagnose, der Alin offenbar keinen großen Glauben schenkt. „Ich habe gar nichts“, sagt er auf dem Weg in Richtung Ausgang und springt, erfreut über seinen vermeintlichen Coup, im Aufzug auf und ab.

Paracelsus-Sprecherin Dirten von Schmeling äußerte sich zu den Instagram-Beiträgen Alins. „Wir wissen von dem Video und empfinden den Inhalt als einen Schlag ins Gesicht derjenigen Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag ihr Bestes tun, um sich dem Virus in den Weg zu stellen“, sagt sie. „Wir haben intern dazu sensibilisiert. Von rechtlichen Schritten sehen wir ab, da wir der Überzeugung sind, dass Mustafa Alin keinerlei Aufmerksamkeit erhalten sollte.“

Nicht so gelassen könnte das möglicherweise die Polizei sehen. Die Behörde hat via Twitter angekündigt, das Video zu prüfen. Alin sagte auf Anfrage, dass er auch in der MHH gewesen sei. Weitere Fragen beantwortete er nicht.

Von Manuel Behrens