Eigentlich arbeitet André Fichter als Koch. Seit er in Kurzarbeit ist, versucht er sich wie viele andere als Erntehelfer – die üblichen Kräfte aus Rumänien und Polen fehlen Niedersachsens Spargelbauern in diesem Jahr. Ihr Verband rechnet wegen der Corona-Krise mit 30 Prozent weniger Ernte in dieser Saison.