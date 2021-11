Hannover

Erstklässler können wieder mit Drittklässlern Fußball spielen, alle Jahrgänge können wieder dieselben Eingänge benutzen, Sechstklässler mit Siebtklässlern ein Tischtennismatch bestreiten – an Schulen in Niedersachsen müssen Kinder nicht mehr unbedingt nach Jahrgängen getrennt ihre Pausen verbringen.

Auch Ganztagsangebote können wieder jahrgangsübergreifend stattfinden, denn Schulen können das Kohortenprinzip auf die gesamte Schulgemeinschaft ausweiten, wenn das für die Organisation hilfreich und erforderlich ist. Das erlaubt die neue Rundverfügung des Kultusministeriums. Zur Kohorte zählen dann alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, pädagogischen Mitarbeiter, Schulbegleiter und andere Schulbeschäftigte.

Kohortenprinzip an Schulen wird aufgeweicht

In einem Brief an die Schulleitungen begründet Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) dies mit den veränderten Quarantäneregelungen und den regelmäßigen Tests. Schüler und Schulpersonal müssen sich derzeit dreimal pro Woche auf Corona testen. Was auf den ersten Blick angesichts rasant steigender Infektionszahlen und immer höheren Inzidenzen verwundern mag, liegt in einer Verschiebung der Informationspflicht begründet.

Während zu Beginn der Pandemie die Einführung des Kohortenprinzips auf der Kontaktverfolgung durch die örtlichen Gesundheitsämter fußte, sind nun Erkrankte und ihre Familien selbst in der Pflicht, die Schule, das Gesundheitsamt und etwaige Erstkontakte zu informieren. Zuvor war dies Aufgabe des Gesundheitsamtes.

Weniger Einschränkungen: Kinder auf dem Pausenhof einer Grundschule. Quelle: Gregor Fischer

Hat ein Kind einen positiven Corona-Selbsttest, dürfen die anderen Kinder der Lerngruppe oder Klasse die Schule erst betreten, wenn sie selbst negativ getestet sind. Bestätigt sich der Corona-Verdacht durch einen PCR-Test, müssen nur die Mitschüler, die zwei Tage vor dem Test oder dem Auftreten von Krankheitssymptomen engen Kontakt mit Infizierten hatten, in Quarantäne. Meist beschränkt sich dies auf die direkten Sitznachbarn.

In Niedersachsen gibt es laut Kultusministerium aktuell 1200 Corona-Fälle bei Schülern und 130 bei Schulbeschäftigten. Damit sind rund 0,14 Prozent der Schüler erkrankt. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist das eine eher geringe Quote. In Baden-Württemberg waren zum Ende der Woche 0,34 Prozent der Schüler mit dem Virus infiziert.

In Niedersachsen ist derzeit rund die Hälfte der Zwölf- bis 17-Jährigen vollständig geimpft, landesweit sind es im Schnitt 70 Prozent der Bevölkerung. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte am Freitag, dass von fünf Erwachsenen einer nicht geimpft sei. Bei den über 60-Jährigen haben bereits 88 Prozent vollständigen Impfschutz.

Von Saskia Döhner