Seit Beginn der Corona-Krise hat die Polizei tausende Verstöße gegen die Corona-Regeln registriert. Bei den meisten Verstößen in Niedersachsen und Bremen handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten. Doch auch die Zahl der Straftaten ist nicht klein.

An vielen öffentlichen Orten fährt die Polizei derzeit häufig Streife, um zu kontrollieren, ob die Corona-Regeln eingehalten werden – wie hier am Maschsee in Hannover. Quelle: Michael Wallmüller