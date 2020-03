Notplan in Niedersachsen: Schlimmstenfalls gar keine Schule mehr

Hannover

Das Land Niedersachsen hat einen Notplan aufgestellt, um das unterbrochene Schuljahr abwickeln zu können. Die Abiturprüfungen werden wegen der aktuellen Corona-Zwangspause zunächst um drei Wochen verschoben. Allerdings will Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) auch eine komplette Absage nicht ausschließen. Im schlimmsten Fall könnten die Schulen bis zu den Sommerferien ganz geschlossen bleiben.

„Es ist das Recht der Schüler, Prüfungen abzulegen, das wollen wir ihnen nicht vorenthalten“, sagte Tonne. Die Prüfungen würden aber nur geschrieben, wenn der Gesundheits- und Infektionsschutz gewährleistet sei und die Schüler ausreichend Vorbereitungszeit bekommen hätten. Die Abiturienten sollen nicht wie bisher geplant am 15., sondern erst am 20. April wieder in die Schule kommen. Damit bliebe ausreichend Zeit, um den Unterrichtsausfall der vergangenen zwei Wochen nachzuholen. Nach der „Corona-Zäsur“ bräuchten alle Schüler eine gewisse Phase zum Warmlaufen.

Zur Not auf schriftliche Prüfungen verzichten

Die Abiturprüfungen sollen dann am 11. Mai beginnen, die mündlichen Prüfungen sind dem neuen Plan zufolge ab dem 3. Juni vorgesehen. Der letzte Nachprüfungstermin wäre am 8. Juli, sodass die Abschlusszeugnisse planmäßig am 9. und 10. Juli ausgegeben werden könnten – rechtzeitig für den Bewerbungsschluss an den Hochschulen am 15. Juli. Man könne auch auf schriftliche Prüfungen verzichten und nur mündliche Prüfungen abnehmen. Es müsse aber ein vollwertiges Abitur bleiben und dürfe kein Abitur light werden.

Im äußersten Fall: Gar kein Unterricht mehr

Auch die zentralen Prüfungen für die Sekundarstufe I in Jahrgang 9 und 10 sollen nach hinten verschoben werden, und zwar auf den Zeitraum zwischen dem 20. und 28. Mai, die Nachprüfungen wären dann zwischen dem 8. und 12. Juni. Tonne sagte: „Sollte auch unser neuer Fahrplan nicht eingehalten werden können, werden die Prüfungen ersatzlos abgesagt.“ Die Abschlüsse würden dann aufgrund der Vornoten errechnet. „Weitere Verschiebungen sind für mich kein gangbarer Weg.“

Ob der Unterrichtsbetrieb am 20. April tatsächlich wieder losgehen kann, will der Minister in der Woche davor entscheiden. Es sei auch ein abgestufter Schulbeginn – erst die Oberstufe, dann die Schüler der Klassen fünf bis zehn und zuletzt die Grundschüler – möglich. Möglich sei auch, die Schließung noch um Tage oder Wochen zu verlängern, im äußersten Fall bis zu den Sommerferien.

Jetzt kommt auch die digitale Bildungsoffensive

Das Land will laut Tonne nun auch die Angebote des digitalen Lernens schneller ausbauen. Ab Mai sollen alle Schulen im Land an die niedersächsische Bildungscloud angeschlossen werden, die als kostenloses Lernmanagement-System genutzt werden kann. Darin könne man Materialien, Termine und Dateien sammeln, hieß es, gemeinsam und nacheinander an Arbeitsblättern arbeiten oder über einen Messenger kommunizieren. „Als großes virtuelles Klassenzimmer bietet die Cloud gerade in dieser Zeit eine ausgezeichnete Chance, digitales Lernen und Arbeiten zu ermöglichen“, sagte der SPD-Politiker.

Sollten die Schulen länger geschlossen bleiben müssen, würden die Lehrer den Schülern über diesen Weg verbindliche Aufgaben stellen. Über den Bildungsserver Nibis sollen zudem weitere Lerninhalte zur Verfügung gestellt werden. Der Digitalpakt soll den Kauf von Tablets und Laptops finanzieren, die Schülern als Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden, die keine eigenen haben.

Kritik: Digitalisierung viel zu langsam angegangen

Von der Opposition und den Bildungsverbänden kam Lob für die Entscheidung, die Prüfungen zu verschieben. FDP-Bildungsexperte Björn Försterling kritisierte allerdings, dass das Land den Ausbau der digitalen Bildung auf die lange Bank geschoben habe. Das räche sich jetzt.

„Der Unterricht zuhause ersetzt natürlich nicht eins zu eins den Unterricht in der Schule“, stellte Tonne klar. „Es fehlt die soziale Interaktion mit den Mitschülern und der Lehrkraft.“ Auf alle Fälle sei gewährleistet, dass alle Schüler in diesem Schuljahr Leistungsbewertungen erhielten.

Bis zum 15. April sollen die Lehrer für jedes Kind in jedem Fach eine Note mitteilen, auch ohne etwaige noch ausstehende Klassenarbeiten. Das gilt auch für Fächer, die erst seit dem Halbjahreswechsel Anfang Februar unterrichtet werden. Darauf könnten dann die Zeugnisnoten basieren.

Tipps für Eltern in der schulfreien Zeit Das Kultusministerium hat Tipps für Eltern veröffentlicht, wie sie mit ihren Kindern in dieser schulfreien Zeit umgehen sollten. Eltern sollten sich Zeit und Ruhe nehmen, zuzuhören und die Fragen der Kinder zu beantworten. Wichtig sei es, so viel Normalität wie möglich zu erhalten, etwa zur gewohnten Zeit aufzustehen und zu essen. Man solle feste schulische Einheiten in den Tagesablauf einplanen, aber die Erwartungen zurückstellen. Kinder brauchten Bewegung, man solle auch Indoorsport zulassen, sie bräuchten auch Kontakt zu Gleichaltrigen – etwa über soziale Medien oder Telefon. Eltern sollten sich aber auch Zeit für ihr eigenes Wohlergehen nehmen.

Von Saskia Döhner