Kirchliche Tarifpartner einigen sich auf Bedingungen für Kurzarbeit

Die Einschränkungen der Corona-Pandemie macht auch den kirchlichen Betrieben zusehends zu schaffen. Tagungshäusern und Bildungsstätten, die eigenwirtschaftlich arbeiten wie das Kloster Loccum, das Blockhaus Ahlborn in Großenkneten im Kreis Oldenburg oder das Michaeliskloster in Hildesheim, fehlen die Einnahmen durch Veranstaltungen. Deshalb wird es für sie immer schwieriger, die Personalkosten zu decken.

Die Tarifpartner in der Arbeits- und Dienstrechtlichen Kommission der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen (ADK) haben sich daher jetzt auf eine Rechtsgrundlage geeignet, wonach Kurzarbeit in diesen eigenwirtschaftlich arbeitenden Einrichtungen möglich wäre. Wie Thomas Müller von der Kirchengewerkschaft Niedersachsen als Sprecher der Arbeitnehmerseite gegenüber der HAZ sagte, ist der von Verdi und den kommunalen Arbeitgebern beschlossene „Tarifvertrag Covid-19“ Basis für die Einigung. Demnach soll für Mitarbeiter, die in Kurzarbeit gehen müssen, das Nettogehalt gegebenenfalls bis Jahresende vom Arbeitgeber auf 90 bis 95 Prozent aufgestockt werden. Gerade für die unteren Einkommensgruppen hielten sich die Verluste so in Grenzen, sagte Müller.

Die kirchliche Arbeitgeberaufstockung ist damit deutlich länger als in der freien Wirtschaft, wo Mitarbeiter meistens nur im ersten Monat der Kurzarbeit einen entsprechenden Zuschuss bekommen. Danach sinkt der Anteil des Arbeitgebers immer weiter. Nach drei Monaten gibt es meistens nur noch die 60 Prozent des Nettoentgelts (für Kinderlose) beziehungsweise 67 Prozent (für Mitarbeiter mit Kindern), die die Arbeitsagentur zahlt, und gar keinen Zuschuss mehr vom Arbeitgeber.

Wie Müller sagte, könnten von der Regelung bis zu 500 Mitarbeiter in den Landeskirchen von Hannover, Braunschweig und Oldenburg betroffen sein. Die Einrichtungen könnten schon jetzt die Anträge für Kurzarbeit stellen, auch wenn der Tarifvertrag erst Ende April endgültig verabschiedet werde. Das Kurzarbeitergeld werde dann rückwirkend gezahlt. Einig sei man sich zudem, dass im Sozial- und Erziehungsdienst und in der kirchlichen Verwaltung Kurzarbeit nicht infrage komme.

