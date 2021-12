Aktionstag in Niedersachsen - Corona-Kontrollen am Donnerstag: Mehrere Hundert Polizisten in Bus und Bahn unterwegs

Landesweite Kontrolloffensive im ÖPNV: Am Donnerstag wird die Polizei in Bussen, Bahnen, Zügen und auf Bahnhöfen in Niedersachsen die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln kontrollieren. Hunderte Beamten werden im Einsatz sein.