Cloppenburg/Hannover

Ausgerechnet der Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Cloppenburg ist offenbar selbst ungeimpft. Das haben mehrere örtliche Medien und der Norddeutsche Rundfunk berichtet. Der Kreis selbst will den Fall nicht kommentieren. „Eine juristische Prüfung durch unser Rechtsamt hat ergeben, dass der Leiter des Gesundheitsamtes keine Person des öffentlichen Interesses ist“, sagt Sprecher Frank Beumker. „Daher können seitens des Landkreises Cloppenburg keine weiteren Auskünfte zu dem Sachverhalt erteilt werden.“

Arbeitgeber darf Impfstatus der Beschäftigten nicht erfragen

Ein Arbeitnehmer sei nicht verpflichtet, den Impfstatus gegenüber seinem Arbeitgeber offenzulegen, und der Landkreis dürfe aus rechtlichen Gründen den Impfstatus seiner Beschäftigten nur auf freiwilliger Basis abfragen. Es verbiete sich grundsätzlich, dass der Landrat öffentlich Stellung nehme zum Impfstatus einzelner Mitarbeiter, selbst wenn er diesen kennen sollte. Am Arbeitsplatz gelte 3G, also reiche ein täglicher negativer Corona-Test. Es gebe ja auch Beschäftigte, die sich aufgrund medizinischer Indikationen nicht impfen lassen dürften. Ob dies beim Gesundheitsamtsleiter der Fall ist, ist nicht bekannt. Er selbst will sich auf Presseanfragen hin nicht äußern.

„Chef des Gesundheitsamtes ist der Landrat“

Landrat Johann Wimberg (CDU) will nicht öffentlich den Impfstatus einzelner Mitarbeiter kommentieren. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Sprecher Beumker sagte auf HAZ-Anfrage, ob der Gesundheitsamtsleiter öffentlich für Impfkampagnen geworben habe, wobei er selbst vielleicht ungeimpft sei: „Der Landkreis Cloppenburg ist eine Behörde, die nach außen nicht durch einzelne Amts- oder Abteilungsleiter vertreten wird, sondern durch den Landrat als Hauptverwaltungsbeamten. Der Landrat ist somit auch Chef des Gesundheitsamtes und für die Impfkampagne verantwortlich.“

Landrat fordert mehr Rechte für Arbeitgeber

Landrat Johann Wimberg (CDU) hatte die Bürger immer wieder zum Impfen aufgerufen. Er erwarte, dass sich auch alle Mitarbeiter der Kreisverwaltung gegen Covid-19 impfen ließen, sagte Beuker, verlangen könne dies der Landrat nach der aktuellen Rechtslage aber nicht. Wimberg kritisiere massiv, dass der Arbeitgeber nicht den Impfstatus seines Personals kennen dürfe: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass man in nahezu jedem Restaurant seinen Impfnachweis vorlegen muss, der Arbeitgeber diesen aber nicht einsehen darf.“ Schon im Herbst 2021 hatte Wimberg eine allgemeine Impfpflicht gefordert.

Ärztekammer: Von außen wirkt das recht unglücklich

Der Gesundheitsamtsleiter mit dem ungeklärten Impfstatus war beim Oldenburger Ärztetag im Herbst 2020 als Referent aufgetreten. Bei der Ärztekammer Niedersachsen will man sich zu dem Fall nicht äußern. „Von außen wirkt das alles recht unglücklich“, sagt Kammersprecher Thomas Spieker, „aber zum Einzelfall, zu etwaigen Motiven und Hintergründen können wir nichts sagen.“

Stellvertreterposten im Gesundheitsamt unbesetzt

Im Kreis Cloppenburg ist die Stelle des stellvertretenden Gesundheitsamtsleiters seit Langem vakant. Die Stelle war im vergangenen September erneut ausgeschrieben worden. Von zwei Bewerbern sei einer wegen fehlender Unterlagen und Qualifikationsnachweisen, die auch auf Nachfrage nicht vorgelegt worden seien, nicht in Betracht gekommen, berichtet Beumker. Auch mit dem zweiten Bewerber sei man sich nicht einig geworden.

Von Saskia Döhner