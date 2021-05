Hannover

Die Corona-Neuinfektionsrate in Niedersachsen sinkt weiter und hat den Inzidenzwert von 50 knapp unterschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch mit 49,9 an – so viele Menschen haben sich auf 100.000 Einwohner gerechnet innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt.

Auch in der Region Hannover ist der Wert erneut gesunken – laut RKI lag er am Mittwoch bei 51,0. Von morgen an gelten in Hannover und im Umland zahlreiche Lockerungen – unter anderem beim Einkaufen und für die Gastronomie.

Von lni