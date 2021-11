Hannover

Die Initiative Familien warnt in einem offenen Brief an die Landesregierung angesichts der hohen Inzidenzwerte vor erneuten Schulschließungen. Auffällig sei, dass in der geplanten Novelle des Bundesinfektionsschutzgesetzes Kita- und Schulschließungen nicht mehr ausgeschlossen würden, schreiben die Elternvertreter. Das gelte ausdrücklich auch für die Zeit nach einem möglichen „Freedom Day“ im März 2022, an dem nach den Plänen der neuen Ampel-Koalition alle Corona-Einschränkungen enden sollen. Während die Fußballstadien voll seien und im Rheinland Karneval ohne Maske gefeiert werde, müssten in Berlin die ersten Schulen bereits wieder ins Wechselmodell mit halbierten Klassen.

Elternvertreter fordern: Kein Lockdown für Kinder mehr

Zu Beginn des Schuljahres im Sommer seien sich die Kultusminister aller Länder noch einig gewesen, dass die Schulen jetzt dauerhaft in den Regelbetrieb gehen sollten, unabhängig von den jeweiligen Impfquoten von Schülerinnen und Schülern. Wenn jetzt davon die Rede sei, dass es keinen Lockdown mehr geben soll, meinten die Politiker damit offenbar die Wirtschaft, aber hätten nicht die Kinder und Jugendlichen im Blick, heißt es in dem Brief an Ministerpräsident Stephan Weil, Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Sozialministerin Daniela Behrens (alle SPD).

Die Initiative Familien bemängelt seit Langem, dass die Corona-Einschränkungen für Kinder ungleich härter seien als für Erwachsene, obwohl diese weniger gefährdet seien. So müssten alle Schüler sich dreimal pro Woche selbst testen, während über 3G am Arbeitsplatz monatelang gestritten werde. Die Elternvertreter fordern, dass Schulschließungen und Wechselmodelle in Niedersachen keine Option sein dürften und dass 2G erst ab 18 Jahren gelten dürfe. In der Region Hannover gelten die 2-G-Regeln auch tatsächlich nur für Erwachsene.

Von Saskia Döhner