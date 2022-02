Hannover

Die SPD-Landtagsfraktion will niedersächsische Beamte besser gegen langfristige Risiken einer Infektion mit dem Coronavirus absichern, wenn diese Folge der jeweiligen Berufsausübung ist. „Wir wollen landesweit prüfen, ob man Covid-Infektionen, die im Dienst geschahen, auch als Dienstunfall anerkennen kann. Hier müssen Beamte mit anderen Berufsgruppen gleichgestellt werden“, sagte die SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Johanne Modder am Donnerstag. Der Vorstoß sei noch nicht mit dem Koalitionspartner CDU besprochen, solle aber bald in einen Entschließungsantrag gegossen werden.

Polizisten und auch Lehrer berührt

Modder begründete ihren Vorstoß, der langjährigen Forderungen der Polizeigewerkschaften entspricht, mit der Fürsorgepflicht des Staates. Insbesondere Polizisten hätten im täglichen Einsatz unmittelbaren Kontakt zu Ungeimpften und seien so einem hohen Risiko ausgesetzt. Wenn ein Beamter sich im Dienst infiziert und möglicherweise an Long Covid erkrankt, entstünden oft hohe Kosten für die gesundheitliche Versorgung. Werde eine Erkrankung als Dienstunfall anerkannt, sei der Arbeitgeber dazu verpflichtet, diese Kosten vollständig zu übernehmen.

Nach Modders Angaben beschreitet das Nachbarland Schleswig-Holstein bereits diesen Weg. Hier seien im vergangenen Jahr 40 Fälle von Corona-Erkrankten als Dienstunfälle anerkannt worden. Der Vorstoß der SPD zielt auch auf Lehrer und Beamte im Justizvollzugsdienst ab.

Die Polizeigewerkschaften begrüßten den Vorstoß. „Wir haben das bereits im Herbst 2020 gefordert, als wir die ersten Infektionen unter Kollegen hatten“, sagt Patrick Seegers, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Seegers schätzt, dass sich im Laufe der Pandemie bis zu zehn Prozent der niedersächsischen Polizisten mit dem Coronavirus infiziert hätten. Das wären bis zu 2500 Beamte. „Hoffen wir, dass dieser Vorschlag mehr ist als nur ein Wahlversprechen“, sagte er.

Beweispflicht bislang schwierig

Auch Dietmar Schilff, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), zeigte sich „sehr erfreut, dass das Thema endlich aufgegriffen wird“. Die GdP führt derzeit einen Musterprozess mit drei Beamten, in dem es um die schwierige Frage der Anerkennung der Covid-Infektion als Dienstunfall geht. Wegen dieses Musterprozesses seien alle anderen Anerkennungsanträge nach Schilffs Angaben „auf Eis“ gelegt worden. Aber besser wäre es, den Ausgang des Prozesses nicht abzuwarten, sondern alle Anträge anzuerkennen wie es bereits andere Bundesländer täten, sagt Schilff.

„Das Problem liegt immer in der Beweispflicht, aber andere Länder haben da sehr gute Regelungen getroffen“, erläutert Alexander Zimbehl, Vorsitzender des Niedersächsischen Beamtenbundes. „Schön, dass die Landtagsfraktionen dies endlich einmal aufgreifen wollen“, sagt Zimbehl. Mit dem Koalitionspartner CDU muss die SPD allerdings noch reden. „So etwas ist vorstellbar“, sagt der CDU-Sprecher für den Sozialbereich, Volker Meyer: „Wir müssen das allerdings noch intern beraten.“

Von Michael B. Berger