Hannover

Während sich viele Menschen in Deutschland gerade um eine Booster-Impfung bemühen, könnte schon bald der Impfstoff für eine weitere Altersgruppe zugelassen werden. Wie Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag in Berlin mitteilte, könnte bereits in dieser Woche die europäische Arzneimittelagentur (EMA) den Impfstoff für unter Zwölfjährige freigeben.

Der Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte sowie die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) begrüßen diese Entwicklung. „Die Impfung von Kindern ist in diesem Alter sinnvoll“, erklärt KVN-Kommunikationsleiter Detlef Haffke der HAZ. „Wichtig wird es sein, dass die Verteilung und Lieferung des Impfstoffes unbürokratisch geregelt wird.“

52 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen in Niedersachsen geimpft

Mit Blick auf die schleppend anlaufenden Booster-Impfungen stellt sich die Frage, wie eine weitere Altersgruppe zeitnah geimpft werden soll. Anders als bei älteren Menschen geschieht dies bei Kindern nicht durch mobile Impfteams, sondern durch Kinderärzte.

„Je jünger die zu impfenden Kinder sind, umso wichtiger ist eine persönliche Beratung durch die betreuende Kinder- und Jugendärzte für die Eltern“, sagt Tanja Brunnert, niedersächsische Sprecherin des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte. In Kinderarztpraxen werden seit Mitte des Jahres bereits die Zwölf- bis 17-Jährigen geimpft. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Impfquote in dieser Altersgruppe in Niedersachsen bei 52 Prozent (Stand: 19. November).

Brunnert rechnet vorerst nicht mit einem Ansturm der unter Zwölfjährigen, da viele Eltern womöglich abwartend reagieren würden. Dennoch werde es „sicherlich eine logistische Herausforderung“, vermutet sie. Vor allem, da viele Praxen derzeit aufgrund anderer viraler Infekte überlaufen seien.

„Wir können natürlich Impfsprechstunden am Wochenende anbieten“, sagt sie – schiebt aber hinterher, dass dafür kaum Ressourcen vorhanden seien. „Unsere medizinischen Fachangestellten haben in der Pandemie die Praxen am Laufen gehalten und damit die Versorgung sichergestellt. Nach eineinhalb Jahren sind sie mit ihren Kräften am Ende und erfahren nach wie vor keine Wertschätzung durch die Politik.“

„Lückenbüßer für impfunwillige Erwachsene“

Von der Möglichkeit, Kinder in Schulen zu impfen, hält Brunnert wenig. Nicht nur wegen der geringeren Beratungsmöglichkeit: Es dürfe zudem kein Gruppendruck entstehen. Dem stimmt auch Johannes Schmidt, Landesvorsitzender des Kinderschutzbundes, zu: „Kinderimpfungen sollten in den Kinderarztpraxen stattfinden und nicht in der Grundschule.“

Laut Schmidt dürfe außerdem nicht der Eindruck entstehen, Kinder seien „Lückenbüßer für impfunwillige Erwachsene“. Ihm zufolge seien Erwachsene in der Verantwortung, Kinder mit einer Impfung zu schützen – nicht umgekehrt.

Viele Kinderärzte warten Empfehlung der Stiko ab

Selbst wenn die EMA in dieser Woche einen Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige zulassen sollte, ist das noch nicht der Startschuss zum Impfen. Entscheidend ist, dass auch die Ständige Impfkommission (Stiko) eine Empfehlung für die Impfung ausspricht. „Viele Kinder- und Jugendärzte werden auf diese Empfehlung warten“, sagt KVN-Sprecher Haffke.

Bei der Impfung der Zwölf- bis 17-jährigen hatte die EMA den Biontech-Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren Ende Mai freigegeben. Eine Empfehlung sprach die Stiko erst Mitte August aus. Gesundheitsminister Spahn rechnet mit einer ersten Lieferung des Impfstoffs für unter Zwölfjährige zu Weihnachten. Selbst wenn er recht behält, könnte es noch mehrere Wochen dauern, ehe die Stiko ihre Empfehlung ausspricht – und die Mehrheit der Praxen Kinder impft.

Von Julia Haller