Hannover

Ab April sollen auch Niedersachsens Hausärzte Patienten gegen Corona impfen, so hat es die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag angekündigt. Noch bis zum Freitag, 13. März, läuft in neun niedersächsischen Praxen dazu ein Pilotprojekt, bei dem Impfabläufe bei niedergelassenen Medizinern getestet und optimiert werden sollen. Grundsätzlich fühlen sich die Ärzte bereit, um flächendeckend bei den Impfungen zu helfen. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) mitteilt, haben landesweit mehr als 9000 Kassenärztinnen und Kassenärzte mit ihren Teams signalisiert, dass sie Corona-Impfungen in ihren Praxen vornehmen können und wollen.

KVN: Impfung gehört in die Praxen

Die Vertreterversammlung der KVN hat auf ihrer jüngsten Sitzung klare Forderungen dazu an die Politik formuliert: Corona-Impfungen gehörten, wie auch Grippeschutzimpfungen, in die Praxen. Impfungen seien ein zentraler Bestandteil der kassenärztlichen Tätigkeit. Tagtäglich würden eine Vielzahl von Impfungen in den Arztpraxen vorgenommen.

Nur durch den großflächigen Einsatz der Ärzte sei das politische Ziel zu erreichen, eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus bis zum Ende des Sommers aufzubauen, argumentiert die KVN. Gleichzeitig ergäben sich durch die dezentrale Struktur und die kurzen Wege Vorteile für alle Menschen im Land. Die 50 Impfzentren sollten weiterhin in klar definierten Priorisierungsstrukturen ihre Tätigkeit weiterführen. In den Praxen soll parallel dazu gearbeitet werden, um schneller mit der Impfkampagne voranzukommen.

Ärzte können auch Mittel von Biontech und Moderna impfen

„Wir Hausärzte stehen bereit, wenn es ab April ums Impfen in den Hausarztpraxen geht“, betont auch Jens Wagenknecht, stellvertretender Vorsitzender des Hausärzteverbandes. Die Ärzte hätten während der Pandemie schon bewiesen, dass sie die Patientenströme gut trennen und somit auch Termine für zu impfende Personen gut zeitlich takten könnten.

„Voraussetzung ist aber: Wir müssen vorab wissen, wann welcher Impfstoff welcher Praxis zur Verfügung gestellt werden kann“, sagt Wagenknecht. Es sei ohne großen Aufwand möglich, auch sogenannte mRNA-Impfstoffe wie von Biontech oder Moderna in den Hausarztpraxen zu verimpfen. Nach dem Auftauen sei das Mittel von Biontech – ohne Verdünnung – nach Angaben des Herstellers bedenkenlos bis zu fünf Tage in handelsüblichen Kühlschränken haltbar und könne sogar zu Hausbesuchen problemlos mitgebracht werden. „Moderna lässt sich sogar bis zu 30 Tage in einem handelsüblichen Kühlschrank lagern.“

Jens Wagenknecht Quelle: HVBN

Zentrale Fragen vorab klären

Zudem fordern die Ärzte eine schlanke Bürokratie. So sollten Patienten einen Anamnesebogen und das erforderliche Aufklärungsblatt schon ausgefüllt in die Praxis mitbringen. „Und auch das Thema der Impfpriorisierung darf nicht erst vor dem Tresen in der Hausarztpraxis diskutiert werden.“ Seien diese Voraussetzungen geklärt, erfolge das Impfen selbst sehr zügig, wie bei der Grippeimpfung.

Mit den neun Pilotpraxen in Niedersachsen wird derzeit ein bestmögliches flächendeckendes Ausrollen der Impfungen getestet. „Die neue Impfverordnung darf kein Bürokratiemonster für die Praxen werden. Die Impfungen müssen sich problemlos in den Praxisalltag integrieren lassen, denn die Kolleginnen und Kollegen müssen auch weiterhin für ihre Patienten da sein“, fordert auch die KVN.

Von Susanna Bauch