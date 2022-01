Hannover

Mit den Beschlüssen des Corona-Gipfels der Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sind in Niedersachsen keine großen Änderungen der geltenden Regeln verbunden. Sie werden voraussichtlich über den 15. Januar hinaus bis Ende dieses Monats gelten. Das betrifft auch die mit der sogenannten Weihnachtsruhe verhängten Kontaktbeschränkungen, sagte Ministerpräsident Stephan Weil am Freitagabend. Auf eine genaue Laufzeit einer neuen, überarbeiteten Corona-Verordnung, die nach dem 15. Januar in Kraft tritt, wollte sich Weil nicht festlegen.

Lockern werden sich nach neuen Bundesregeln die Quarantäne-Vorgaben für Infizierte. Sie müssen sich künftig nicht 14 Tage sondern nur noch zehn Tage isolieren und können sich nach sieben Tagen „freitesten“. Geboosterte Kontaktpersonen bräuchten sich nicht automatisch in Quarantäne begeben – sofern sie nicht infiziert sind.

70 Prozent-Regel bei der Gastronomie bleibt

Weil betonte, dass die seit dem 27. Dezember geltenden Regeln in Niedersachsen weiterhin Gültigkeit behielten. So bleibe es in der Gastronomie auch dabei, dass zwar grundsätzlich die 2G-plus-Bestimmung gilt. Restaurants können aber auch 2G anwenden, wenn ihre Auslastung 70 Prozent nicht übersteigt. Geboosterte müssen beim Restaurantbesuch keinen Test vorweisen. Man habe mit diesen niedersächsischen Regeln gute Erfahrungen gemacht, sagte der Regierungschef. „Für Niedersachsen haben wir es bei den Kontaktbeschränkungen mit keinen Veränderungen zu tun. Durch die ,Weihnachtsruhe’ ist ein Schutzniveau etabliert, das hoch genug ist.“

Nach Weils Worten wird es auch bei der geplanten Öffnung der Schulen in der kommenden Woche bleiben – in Präsenz. Allerdings würden die Schülerinnen und Schüler täglich getestet – und nicht nur in der ersten Woche, sondern ebenfalls „bis auf Weiteres“. Weil betonte, dass anfängliche Befürchtungen nicht eingetreten seien, dass die Schulen zu Horten der Infektion werden würden.

Weil: Inzidenzen werden gewaltig wachsen

Allerdings sei mit der Dominanz der Omikronvariante schon bald ein sehr großes Hochschnellen der Inzidenzwerte zu erwarten – bei voraussichtlich milderen Krankheitsverläufen. „Wir werden deutlich höhere Inzidenzen sehen, aber dadurch ertönen noch nicht automatisch die Sirenen in den Krankenhäusern.“ Wie sich die massenhafte Infektion auf alle Bereiche der Infrastruktur auswirken werde, sei derzeit noch nicht absehbar. Die spannende Frage laute: „Wann wird der Fortschritt durch den milderen Verlauf der Omikron-Variante aufgebraucht sein durch die höheren Infektionszahlen?“

Bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 24. Januar werde man klüger sein, sagte Weil. Auch was die eigene Corona-Ordnung betreffe.

Von Michael B. Berger