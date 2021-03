Hannover

Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen weiter rasant aus. Die sogenannte Inzidenz stieg am Montag landesweit auf 119,2. Eine Woche zuvor hatte der Wert noch 96,7 betragen. Die Inzidenz gibt an, wie viele neue Ansteckungen es pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gab.

Mehr als die Hälfte der Kreise hat eine Inzidenz über 100

Das Landesgesundheitsamt meldete 496 Neuinfektionen im Vergleich zum Sonntag. Insgesamt sind damit zwischen Harz und Küste seit Beginn der Pandemie bereits mehr als 194.000 Ansteckungen nachgewiesen worden. Knapp 171.000 Betroffene gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona stieg auf 4815 (plus fünf).

Mehr als die Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte weist derzeit eine Inzidenz von mehr als 100 aus. Bei Überschreiten dieser Marke gelten strengere Regeln als in Regionen mit weniger Fällen.

In der Stadt Salzgitter sowie in den Landkreisen Emsland und Wesermarsch liegen die Werte sogar über 200. Sie kämen damit nach aktuellem Stand nicht für das Modellprojekt in Frage, mit dem die Landesregierung an Schnelltests gekoppelte Öffnungen erproben will.

