Hannover

In Niedersachsen wird es entgegen früheren Plänen keine Öffnung von Diskotheken oder Clubs geben. „Es ist angesichts steigender Infektionszahlen nicht zu erwarten, dass Diskotheken oder Clubs geöffnet werden“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Mittwoch in Hannover. Noch vor Wochen war geplant worden, Diskotheken unter sehr strengen Abstands- und Hygienebedingungen die Öffnung zu erlauben. Pörksen sagte, der entsprechende Entwurf einer neuen Corona-Verordnung, die am 8. Oktober in Kraft treten soll, sei auch von Disko-Betreibern kritisch gesehen worden, weil diese unter den vorgeschriebenen Abstandsregeln kaum eine Disko wirtschaftlich betreiben könnten.

Systemwechsel, aber nur in der Sprache

Pörksen sagte, dass mit dem neuen Entwurf, der bereits in der Beratung sei, keine größeren Lockerungen zu erwarten seien. Allerdings solle die neue Verordnung einfacher gefasst werden. „Der Ministerpräsident hat angekündigt, dass wir einen Systemwechsel machen wollen, ohne das Schutzniveau zu senken“, sagte Pörksen. Bei geplanten Fußballspielen seien zunächst keine Einschränkungen zu erwarten. Den Fußballvereinen ist gestattet, unter Wahrung der Abstandsregeln ihre Stadien bis zu 20 Prozent zu füllen.

Von Michael B. Berger