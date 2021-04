Hannover

Menschen mit vollständigem Corona-Impfschutz werden in Niedersachsen von Test- und Quarantänepflichten befreit. Das sieht die geänderte Corona-Verordnung des Landes vor, deren Inhalte von Montag an in Kraft treten und dann bis zum 9. Mai gelten.

RKI sieht geringeres Übertragungsrisiko

Hintergrund für die Regelungen ist eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Erklärung des Robert-Koch-Instituts, nach der „das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft sind, spätestens ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer ist als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen.“

Wer zu dieser Gruppe zählt, kann sich durch Vorlegen eines entsprechenden Impfausweises oder einer -bescheinigung von Testpflichten befreien lassen.

Erleichterungen in Heimen in Niedersachsen

Auch für Mitarbeiter und Besucher in Heimen, Intensivpflege-Wohngemeinschaften und unterstützenden Wohnformen entfällt die Testpflicht bei vollständigem Impfschutz. Mitarbeiter, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt, müssen keine FFP2-Maske mehr tragen; eine medizinische Maske reicht aus. „Das stellt vor dem Hintergrund der häufig auch körperlich anspruchsvollen Tätigkeit eine erhebliche Erleichterung für die Pflegekräfte dar“, schreibt das Land zur Begründung.

Sonderregeln für Schulen in Niedersachsen

Konkrete Auswirkungen hat die Änderung der Verordnung auch für Schulen. Hier gilt generell das Verbot, das Gelände ohne einen negativen Schnelltest zu betreten. Auch davon sind vollständig geimpfte Personen künftig ausgenommen.

Für die Schulen trifft das Land aber noch weitere Regelungen: So dürfen auch Schülerinnen und Schüler, die eine schriftliche Arbeit oder eine Abschlussprüfung absolvieren, das Schulgelände ohne Test betreten. Und wer unmittelbar nach Betreten des Schulgeländes einen Test mit negativem Ergebnis durchführt, darf sich ebenfalls dort aufhalten. Gleiches gilt für Mitarbeiter der Stadtreinigung oder von Lieferdiensten, wenn gewährleistet ist, dass diese keinen Kontakt zu Schülern und Lehrkräften haben.

Quarantäne bei Einreise kann entfallen

Weitere Lockerungen nimmt das Land in seinen Quarantäneregeln vor. Wer aus Risiko- oder Hochinzidenzgebieten einreist und den geforderten Impfschutz nachweisen kann, wird so behandelt wie Reisende, die über einen tagesaktuellen negativen Antigen- oder PCR-Test verfügen. So lange sie keine Symptome aufweisen, müssen sie nicht in Quarantäne. Dies gilt allerdings nicht für Personen, die aus einem sogenannten Virusvariantengebiet nach Niedersachsen kommen.

Corona-Verordnung gilt bis 9. Mai

Alle weiteren Regeln der bisherigen Corona-Verordnung und damit auch der Lockdown bleiben bestehen. Die Verordnung gilt von Sonntag, 18. April, an. Die Änderung treten am Montag, 19. April, in Kraft.

Das Land hält sich weiterhin die Möglichkeit offen, in Kommunen mit niedrigerem Infektionsgeschehen Modellprojekte mit an negative Corona-Tests gebundene Öffnungen für Restaurants und Geschäfte zu ermöglichen.

Ob dies allerdings mit der angekündigten bundeseinheitlichen Corona-Notbremse zusammenpasst, ist weiter unklar.

Von Bernd Haase