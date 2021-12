Hannover

Die Zahl der Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Niedersachsen stark aus. „Der Anstieg ist enorm“, sagte Fabian Feil, Chef des Landesgesundheitsamtes, bei der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs der Landesregierung am Donnerstag. Insgesamt gebe es in Niedersachsen bisher 600 Fälle – wobei der Anteil an den Infektionen kontinuierlich steige. „Es ist nur eine Frage von wenigen Wochen, bis die Variante vorherrscht“, meinte Feil. Machten Omikron-Infektionen in der 48. Kalenderwoche 0,2 Prozent der Fälle aus, lag der Anteil in der vergangenen Woche bereits bei 27,9 Prozent.

„Es wird gleichzeitig sehr viele Infizierte geben“

Die große Herausforderung der nächsten Zeit sei, dass es gleichzeitig sehr viele Infizierte geben werde: „Der Februar wird hart.“ Allerdings bezeichnete Feil erste Hinweise, dass die Omikron-Variante milde Verläufe nach sich ziehe, als „Hoffnungsschimmer“. Zehn Prozent der positiven Tests wird mit einer sogenannten Sequenzierung auf die Virusvariante geprüft, hinzu kommen anlassbezogene Untersuchungen. „Unsere Erkenntnisse sind absolut ausreichend“, betonte Feil. Sequenzierung sei ein sehr aufwendiges Verfahren, das mehrere Tage im Labor dauere.

Am heutigen Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover wieder auf 152,9 gestiegen, am Tag zuvor hatte sie noch 123,1 betragen. Niedersachsens landesweite Inzidenz liegt bei 144,8. Allerdings sind diese Zahlen nur bedingt aussagefähig. „Was die Inzidenz sagt, wissen wir nicht genau“, sagte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstab des Landes.

Weniger Tests zwischen den Jahren

Zwischen den Jahren werde deutlich weniger getestet, Menschen blieben eher zu Hause, viele Arztpraxen seien geschlossen, die Schultestungen fielen aus. Scholz geht davon aus, dass es erst im Lauf der nächsten Woche verlässliche Inzidenz-Zahlen geben wird.

Allerdings seien die Hospitalisierung und die Belegung der Intensivbetten verlässliche Indikatoren, die von den Kliniken gemeldet würden, ergänzte Feil. Gegenwärtig sind 9,1 Prozent der niedersächsischen Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt, das sind anderthalb Prozentpunkte weniger als vor zwei Wochen. 153 Patienten müssen beatmet werden.

„Geboosterte haben auch bei Omikron einen guten Schutz“

Jetzt komme es auf jeden und jede an, die Kontaktregeln zu befolgen, betonte Feil und warb noch einmal fürs Impfen. Geboosterte hätten auch bei Omikron einen guten Schutz. In der Frage, ob die Omikron-Quarantäne-Regeln für Geboosterte aufgeweicht werden, verwies Scholz auf die Treffen der Gesundheitsminister und Ministerpräsidenten in der kommenden Woche und sprach sich für eine bundeseinheitliche Regelung aus. Die Experten des Robert-Koch-Instituts seien zurzeit dabei, das Thema zu bewerten.

Die Werbekampagne fürs Impfen will Niedersachsen verlängern. Allerdings stehe das Land vor der Frage, wie mit denen umgegangen werden soll, die sich nicht impfen lassen wollen. „Ist denen vielleicht mit der Einführung einer Impfpflicht zu helfen?“, fragte Scholz. An die Querdenker werde das Land nicht rankommen, an die Impfkritiker schon.

Wie es mit den Schulen weitergeht, will Niedersachsen in der ersten Januarwoche entscheiden.

Von RND/sbü