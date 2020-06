„Ich konnte in den drei Wochen nicht einmal seine Hand halten“

Lübeck

Die Besuchsverbote in Kliniken und Senioreneinrichtungen werden in Zeiten der Corona-Pandemie etwas gelockert. Doch Angehörige, Bewohner und Patienten leiden nach wie vor unter den Regelungen. Zwei Lübeckerinnen erzählen schmerzliche Geschichten von Einsamkeit, Ohnmacht, Trauer und Tod.

Es ist diese eine Frage, die Hannelore Krüger (78) nicht vergessen kann. „Wann kommst du?“, hat ihr schwer kranker Mann sie immer wieder gefragt. Doch es gab keine Antwort. In der Corona-Krise herrschte in Kliniken und Reha-Einrichtungen striktes Besuchsverbot. Dann ist er Mitte Mai im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Lübeck gestorben. „Ich werde nie darüber hinwegkommen, dass ich in den drei Wochen nicht einmal seine Hand halten oder ihm wenigstens aus der Ferne zuwinken konnte“, sagt Hannelore Krüger, „und das alles nur wegen Corona.“

Die Ehefrau durfte ihren kranken Mann nicht besuchen

Laut Hannelore Krüger war ihr Mann seit 2015 an Parkinson erkrankt. Im April 2020 hatte er einen Oberschenkelhalsbruch und bekam im UKSH eine neue Hüfte. „Alles lief gut“, sagt sie. Doch in der Reha erkrankte er an einer schweren Lungenentzündung und kam zurück in die Uniklinik. „Dort musste ihm dann noch die Gallenblase entfernt werden“, erinnert sich die Witwe. „Während dieser ganzen Zeit durfte ich ihn nicht besuchen“, sagt Krüger.

„Die Schwestern waren immer sehr hilfsbereit“, erzählt die 78-Jährige weiter. Sie seien oft mit dem Stationstelefon zu ihm gegangen und hätten ihm den Hörer hingehalten. Und bei jedem Gespräch kam als Erstes der Satz: „Wann kommst du?“ Auch als ihr Mann schließlich auf der Intensivstation lag, habe sie ihn nicht besuchen dürfen, sagt sie. „Man sagte mir, dies sei nur möglich, wenn man absehen könne, dass es mit dem Patienten zu Ende ginge“, sagt sie, „das sei bei meinem Mann nicht der Fall.“ Drei Tage später ist er gestorben.

Die Witwe macht dem UKSH keine Vorwürfe

Die 78-Jährige will dem UKSH keine Vorwürfe machen. „Es geht nicht darum, dass jemand einen Fehler gemacht hat“, sagt sie traurig. „Aber es hätte geholfen, wenn wir uns noch einmal gesehen hätten, und sei es nur durch eine Glasscheibe.“

Corona: Ethische Ausnahmen werden geprüft

Das UKSH hat aufgrund der Situation durch das Coronavirus auch am Campus Lübeck besondere Vorkehrungen treffen müssen, erklärt Pressesprecher Oliver Grieve. Das zuletzt geltende Betretungs- und Besuchsverbot wurde am 18. Mai durch eine neue Maßgabe ersetzt. Der aktuelle Erlass des Landes Schleswig-Holstein und die Vorgaben für die „ Besuchsregelung für stationäre Patienten“ sehen nun Regelungen vor, die auf der Homepage der Klinik nachzulesen sind. Laut Grieve gibt es dabei ethische Ausnahmen, „das ist völlig klar“. Diese würden im Einzelfall geprüft, so der Sprecher.

Regelungen zum Betreten des UKSH für Patienten und Besucher Aktuell können Besuche im UKSH täglich zwischen 15 und 18 Uhr stattfinden. Pro Patient ist ein Besucher am Tag für eine Zeit von bis zu zwei Stunden zugelassen. Der Besucher muss symptomfrei sein und darf in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt zu einer Covid-19-positiv-getesteten-Person gehabt haben. Eine Registrierung am Eingang ist Pflicht, ebenso wie das Austragen beim Verlassen des Gebäudes. Unter anderem ist die Abstandsregel von 1,5 bis zwei Metern zu beachten. Vorgeschrieben ist außerdem eine Mund-und-Nasen-Bedeckung.

Zum Fall von Hannelore Krüger darf sich das UKSH nicht äußern: Die ärztliche Schweigepflicht gilt auch über den Tod eines Patienten hinaus.

Covid-19 : Erster Besuch im Altenheim nach zehn Wochen

Verzweifelt ist auch eine 72-jährige Lübeckerin, deren 99 Jahre alte Mutter in einem Lübecker Pflegeheim untergebracht ist. „Die Maßnahmen sind ursprünglich sicher alle gut gemeint“, sagt sie, „sie haben sich inzwischen aber zu einer sehr kritikwürdigen und nahezu unmenschlichen Vorgehensweise entwickelt.“ Denn ihre fast 100-jährige Mutter ist „praktisch erblindet, schwerhörig und dement mit gelegentlichen hellen Momenten“, erzählt die Tochter. Als sie die betagte Dame nach zehn Wochen erstmals wieder besuchen durfte, kam es zum Drama.

Die fast blinde 99-Jährige saß hinter einer Glasscheibe

Anmeldung und Terminvergabe sowie Hygienekittel, Handschuhe und Maske habe sie klaglos akzeptiert, sagt die Tochter. „Doch meine im Rollstuhl herangefahrene Mutter wusste dann weder wo sie war, noch was mit ihr passierte und hätte im Besucherraum vor eine Glasscheibe gesetzt werden sollen“, berichtet die 72-Jährige. „Um mich ihr trotz der Hygienekleidung erkennbar zu machen, und auch weil mein Mitleid mit ihr überhandnahm, ging ich um die Abgrenzung herum und nahm sie in den Arm.“

Corona: Der Test im Rahmen der Elisa-Studie war negativ

Im Rahmen der Lübecker Elisa-Studie sei sie schon zweimal negativ auf Corona getestet worden, zuletzt in derselben Woche, sagt die Tochter. Dieser Hinweis habe dann „zu einem unerfreulichen Wortwechsel“ mit den Mitarbeitern geführt. „Konsequenz war, dass der Besuch abgebrochen und meine Mutter – trotz ihres und meines Protestes – wieder in ihr Zimmer gebracht wurde“, erklärt die Angehörige.

Tochter spricht von unmenschlichem Verhalten

Zusätzlich habe man ihr ein Besuchsverbot angedroht, berichtet die 73-jährige weiter. Ihr Fazit: „Auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Inzidenz der Corona-Infektion in Lübeck und umgebenden Kreisen nahe dem Nullwert liegt und ich negativ getestet worden war, halte ich es für unmenschlich und unverantwortlich, was einem alten Menschen kurz vor seinem Lebensende angetan wird.“

Stadt: Einrichtung hat sich korrekt verhalten

Nach Auskunft der Stadt sind die Einrichtungen an die Vorgaben der aktuell geltenden Landesverordnung gebunden. Diese schränke Besuche derzeit deutlich ein. Vor diesem Hintergrund habe sich die Pflegeeinrichtung entsprechend den Vorgaben korrekt verhalten. „Der Leitung und den Mitarbeitern ist durchaus die schwierige emotionale Belastung der Bewohner und Angehörigen bewusst“, betont Sprecherin Nicole Dorel, „sie stehen ständig zwischen diesem Bewusstsein und den notwendigen Regelungen.“ Allerdings müsse die Verhinderung der Ausbreitung des Virus, mit den katastrophalen Auswirkungen auf die Bewohner für die Einrichtung höchste Priorität haben, betont die Sprecherin.

Die Pflegeeinrichtung habe die Tochter inzwischen im ärztlichen Gespräch über die im konkreten Fall eingeschränkte Aussagekraft einer Covid-19-Testung durch Nasen-Rachenabstrich informiert. Eine individuelle Testung auf Covid-19 vor oder nach dem Besuch halte man „für nicht zielführend und medizinisch sinnvoll, da der Test zu einem bestimmten Zeitpunkt nur eine begrenzte Aussagekraft hat“, erklärt Dorel.

Von Cosima Künzel