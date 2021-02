Hannover

Auch zwei Monate nach Beginn kommt die Corona-Impfkampagne in Deutschland nur schleppend voran. Obwohl jetzt Gruppen wie Polizisten, Lehrkräfte und Erzieherinnen früher geimpft werden dürfen, steigen die täglichen Impfkapazitäten nur langsam. Es mangelt weiterhin vor allem an Impfstoff. Einige Bundesländer wollen mehr Tempo machen, Niedersachsen hinkt weiter hinterher.

Noch 266.000 über 80-Jährige auf der Warteliste

Auch viele ältere Menschen müssen in Niedersachsen noch wochenlang auf ihre Spritzen mit den Impfstoffen von Biontech und Moderna warten. Nach Angaben der Landesregierung stehen immer noch rund 266.000 Menschen aus der höchsten Priorität der über 80-Jährigen auf der Warteliste. „Wir werden da bis in den April brauchen, bis wir die über 70-Jährigen zur Impfung aufrufen können“, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, am Donnerstag.

Niedersachsen will zwar wie andere Bundesländer parallel mit der Impfung von bestimmten Gruppen aus der zweiten Priorität beginnen. Dazu gehören neben niedergelassenen Ärzten, Teilen der Lehrerschaft und Erzieherinnen auch Polizisten. „Ich freue mich, dass diese Priorisierung jetzt in der Impfverordnung aufgenommen wurde“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD).

Einen Starttermin für diese Gruppen gibt es indes noch nicht. Zudem ist der für sie vorgesehene Impfstoff von Astrazeneca ebenfalls Mangelware. „Das Land hat Astrazeneca nicht mehr vorrätig“, sagte Scholz. Die nächste Lieferung sei verschoben worden. Für das zweite Quartal rechnet Scholz mit „drastisch weniger“ Impfstoffdosen von Astrazeneca als bisher angekündigt. Auch die Liefermengen der anderen Hersteller schwankten.

Unterschiedliche Versorgung mit Impfstoff von Astrazeneca

Offenbar gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern, was die Versorgung mit dem Impfstoff von Astrazeneca angeht. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt der Anteil der bereits genutzten Lieferungen derzeit im Bundesschnitt bei nur 16,5 Prozent. In Niedersachsen wird Astrazeneca laut Landesregierung komplett verimpft, bisher bei rund 26.000 Menschen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich dafür aus, die Priorisierung beim Impfen mit Astrazeneca bald aufzugeben. „Beim Impfen haben wir nun ein Problem. Wir haben zwar mehr Impfstoff, können diesen aber nur schwer verimpfen, weil es bei Astrazeneca eine grundlegende Zurückhaltung gibt“, sagte Söder unserem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Bundesweit wurden nach Angaben des RKI bisher rund 5,4 Millionen Menschen gegen Corona geimpft, in Niedersachsen waren es rund 482.000. Mit einer Impfquote von 4,1 Prozent bei den Erstimpfungen liegt Niedersachsen fast am Ende der Tabelle der Bundesländer.

Pilotprojekt mit Hausarztpraxen

Mehrere Bundesländer kündigten an, dass sie ihre Impfquoten mit den für März erhofften Lieferungen steigern wollen: Bayern etwa von 46.000 Impfungen pro Tag bis April auf 111.000. In Baden-Württemberg könnten es bis zu 60.000 Impfungen (derzeit 19.000) werden. In Niedersachsen waren zuletzt knapp 17.000 Impfungen täglich gespritzt worden, bis zu 20.000 wären laut Gesundheitsministerium möglich.

Ob in Kürze auch in Hausarztpraxen flächendeckend geimpft werden kann, ist unklar. Niedersachsen hat am Freitag ein Pilotprojekt mit neun Praxen gestartet, zwei davon in der Region Hannover. „Voraussichtlich ab April können dann deutlich mehr Praxen in Niedersachsen mit im Boot sein“, erklärte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD). Scholz verwies darauf, dass zur Einbindung aller Hausärzte deutlich höhere Impfstoffliefermengen als bisher notwendig seien.

