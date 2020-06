Der Corona-Ausbruch in Göttingen beschäftigt die Politik: Vor allem die Diskussion darüber, ob nun ein Lockdown nötig ist oder nicht, sorgte am Wochenende zusätzlich für Unruhe. Haben die Stadt und der Landkreis Göttingen die Lage noch im Griff? Drei Fragen an Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD).