Im Einzelhandel in Niedersachsen dürfen künftig nur noch geimpfte und genesene Kunden einkaufen. Die Ausweitung der sogenannten 2G-Regel auf die Geschäfte tritt allerdings nicht wie geplant am Sonnabend, sondern erst am Sonntag in Kraft. Das kündigte das Gesundheitsministerium am Freitagmittag an. Zuvor hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die umstrittene 2G Plus-Regelungen bei körpernahen Dienstleistungen gekippt.

Gerichtsurteil sorgt für Verschiebung

Der Gerichtsbeschluss müsse nun kurzfristig auf mögliche rechtliche Auswirkungen auf die geplante Änderung der Corona-Verordnung geprüft werden, erklärte Ministeriumssprecher Oliver Grimm. „Vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Prüfungen wird die Änderungsverordnung nun entgegen der bisherigen Ankündigungen nicht am Sonnabend, sondern erst am Sonntag, den 12. Dezember, in Kraft treten können.“ Das bedeute unter anderem, dass auch die geplante 2G-Regelung für den Einzelhandel erst ab diesem Zeitpunkt gelten werde.

Supermärkte bleiben für Ungeimpfte offen

Am Freitagmorgen hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen noch betont, dass die 2G-Regelung für den Einzelhandel ab Sonnabend gelten soll. Ungeimpfte können nach Inkrafttreten nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen – etwa in Supermärkten, Drogerien und Apotheken.

Das Innenministerium kündigte am Freitag an, dass auch die Polizei die Einhaltung der neuen Regelung kontrollieren wird. Zudem soll es in den kommenden Tagen verstärkte Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr geben.

Von Marco Seng