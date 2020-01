Einheit in Hannover - Cold Cases: 25 Ermittler arbeiten in Niedersachsen an ungelösten Mordfällen

Die quälende Ungewissheit der Angehörigen ist ihr Antrieb: 25 Ermittler gehen in Niedersachsen „Cold Cases“ nach. Diese Tötungsdelikte oder Vermisstenfälle sind zum Teil seit Jahrzehnten ungeklärt. Doch die Detailarbeit der Ermittler zeigt Erfolge.