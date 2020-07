Vöhrum

Ein Mann, der laut der Polizei aus dem Umfeld einer Clan-Familie stammt, hat in einem Auto gesessen und erkannte den Polizeibeamten, der privat unterwegs war, auf dem Fahrrad. Daraufhin reduzierte er die Geschwindigkeit und fuhr langsam neben dem Beamten her. Anschließend wirkte der Mann verbal auf den Fahrradfahrer ein und offenbarte laut der Polizei Kenntnisse aus dem persönlichen und privaten Umfeld des Beamten. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 2. Juli, gegen 17.45 Uhr auf der Vöhrumer Straße.

Die Polizei konnte den Benutzer des Fahrzeuges ermitteln und suchte ihn noch am Abend auf. Hier führten die Beamten eine sogenannte Gefährderansprache durch. Nach Angaben der Polizei wurden weitere Ermittlungen aufgenommen. Zudem betonte die Polizei, dass sie auch zukünftig sehr konsequent gegen Personen einschreiten wird, die versuchen, auf Menschen einzuwirken, insbesondere auch auf Polizeibeamte.

Hintergründe und konkrete Umstände sind im Moment noch unklar. Die Polizei hat telefonisch angekündigt, sich weiter zu dem Vorfall zu äußern. Dieser Artikel wird aktualisiert.

