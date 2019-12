Celle

Leuchtende Elfen, Eisköniginnen und andere fantasievoll kostümierte Gestalten sind am ersten Adventswochenende in einer großen Lichterparade durch die historische Altstadt in Celle gezogen. Die Tänzerinnen waren zuvor in einem Casting in einer örtlichen Tanzschule ausgewählt worden und anschließend in einem Workshop fit für den Auftritt gemacht worden.

Zur Galerie In weihnachtlichen Kostümen sind am ersten Adventswochenende verkleidete Tänzerinnen durch die Celler Altstadt gezogen. Tausende Besucher verfolgten das leuchtende Spektakel.

Die Regie bei der Parade führte der in Köln lebende deutsch-brasilianische Künstler Fernando Cézar Vieira. Tausende Besucher verfolgten das leuchtende Spektakel am Samstagabend vom Straßenrand aus, am Sonntagabend sollte der Umzug wiederholt werden.

Von RND/dpa