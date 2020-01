Alte D-Mark-Münzen oder Groschen in der Kollekte kennt Pastor Jens Heger bereits. Doch was er am vierten Advent aus dem Klingelbeutel der Kirchengemeinde Westercelle zog, ist besonders: Ein anonymer Spender hatte einen 1000-Mark-Schein hineingeworfen – das entspricht rund 500 Euro. Zu Neujahr betrug die Spende in der Kollekte 200 Euro.