Celle

Zwei 15 und 16 Jahre alte Jugendliche sind im Landkreis Celle unerlaubt auf dem Trittbrett eines Zuges mitgefahren, der mit einer Geschwindigkeit von 160 Stundenkilometern unterwegs war. Zuvor hatte ein Zugbegleiter die Beiden wegen ungültiger Fahrscheine, Missachtung der Maskenpflicht und Belästigung von Fahrgästen des Zuges verwiesen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Sie seien daraufhin am Samstag heimlich auf das äußere Trittbrett des von Eschede nach Unterlüß fahrenden Metronom-Zuges geschlichen und für weitere sieben Minuten mitgefahren. Ein Augenzeuge habe die Jugendlichen entdeckt und einen Notruf abgesetzt. „Dabei hatten sie Glück, bei 160 km/h nicht abzurutschen und ins Gleisbett zu stürzen“, so ein Sprecher der Bundespolizei. Später wurden sie von der Polizei am Bahnhof Uelzen erkannt. Gegen sie erging Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Von RND/lni