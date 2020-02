Hannover/Erfurt

Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann lehnt den Kompromiss zur Beilegung der Regierungskrise in Thüringen ab. „Die CDU sollte ihre klare Haltung nicht aus taktischen Gründen aufgeben: Wir wählen keinen Linken zum Ministerpräsidenten“, sagte Althusmann der „ Welt am Sonntag“. „Nicht in Thüringen und auch nirgendwo sonst. Das gilt und das muss auch weiterhin gelten.“

Linke, SPD und Grüne hatten sich am Freitag mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März geeinigt. Im April 2021 soll die Neuwahl des Parlaments erfolgen - bis dahin soll es eine Zusammenarbeit zwischen CDU und Rot-Rot-Grün bei verschiedenen Projekten geben.

Von RND/dpa