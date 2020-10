Visselhövede

,,Der hier ist am Freitag dran, und dann der dicke Braune.“ Auf einem Grünacker in Visselhövede (Kreis Rotenburg) zeigt Milchviehberater Daniel Bischoff die beiden Kandidaten dem Landwirt, auf dessen Klee, Winterroggen und Wicken die Gruppe von insgesamt 15 Kälbern herumtollt. Bis Dezember werden sie alle „dran“ sein und einen Termin beim Bio-Schlachter bekommen. Doch bis dahin werden die Kälber hier ein besseres Leben gehabt haben als die meisten Artgenossen. Auf dem Bioland-Hof in Visselhövede läuft ein Versuch, der sich gegen die oft qualvolle übliche Kälbermast andernorts wendet und den das niedersächsische Agrarministerium für ein Jahr unterstützt. „Bruderkälber“ aus der Milchviehhaltung bekommen hier und auf einzelnen Höfen andernorts in Niedersachsen neuerdings eine Chance.

„Jungen“ sind unerwünscht

„Es ist ein Junge“ – in Milchbetrieben, ob ökologisch oder konventionell, ist diese Erkenntnis nach der Geburt eines Kalbes nicht selten mit einem Stoßseufzer verbunden. In Deutschland gibt es etwas mehr als vier Millionen Milchkühe, ein knappes Viertel davon in Niedersachsen, davon wiederum stehen rund 200.000 in Biobetrieben. Sie alle müssen jedes Jahr Nachwuchs bekommen, um weiter Milch zu geben. Mehr noch als bei den konventionellen Kollegen gilt die Mast der männliche Kälber im Ökolandbau wegen der hohen Futterkosten als unrentabel, zumal auch hier überwiegend milchbetonte Holstein-Friesian-Kühe gehalten werden.

Laut EU-Ökoverordnung müssen Biokälber in den ersten zwölf Wochen Vollmilch erhalten. Denn Milchpulver, wie in konventionellen Betrieben üblich, kann problematisch für die Verdauung der Kälber sein, und Mischaustauscher enthält häufig umstrittenes Palmöl und Soja. Viele Ökobetriebe tun sich aus wirtschaftlichen Gründen schwer, einen Teil ihrer Biomilch für die Kälbermast einzusetzen. In der Regel handeln sie, obwohl das mit ihren Prinzipien schwer zu vereinbaren ist, so wie die herkömmlich wirtschaftenden Milchviehhalter: Sie geben männliche Kälber, wenn diese drei Wochen alt sind, über Viehhändler an konventionelle Mastbetriebe ab, häufig in den Niederlanden.

Kälber gelten als neugierig. Draußen können sie ungestört herumtollen. Quelle: Gabriele Schulte

In dem Nachbarland landeten nach Angaben der niedersächsischen Landwirtschaftskammer (LWK) im vergangenen Jahr rund 615.000 überwiegend schwarzbunte Kälber aus Deutschland – die allermeisten davon aus konventioneller Haltung. Teilweise wird das Kalbfleisch dann re-importiert. In Niedersachsen stellt die Kalbfleischerzeugung nur eine kleine Nische dar. „Da die Kälber unter anderem aufgrund der strengen deutschen Tierschutzgesetze im Lande nicht mehr wirtschaftlich gemästet werden können, wandern sie in andere Länder ab, die bei den Haltungsvorgaben der Kälbermast weniger restriktiv sind“, erläutert eine LWK-Sprecherin.

Für das Projekt werden verschiedenen Rassen verglichen. Quelle: Gabriele Schulte

„Das System ist kaputt“

In den Großmastanlagen in Holland oder Belgien werden die Kälber in der Regel auf Spaltenböden in engen Ställen gehalten. Ohne Weidegang bleibt das Fleisch weiß und das Kraftfutter setzt zügig an. In zusammengewürfelten Gruppen sind die jungen Tiere sehr anfällig für Krankheiten, vorsorglich werden Antibiotika ins Futter gemischt. Frigga Wirths vom Deutschen Tierschutzbund drückt es drastisch aus: „Der Großteil der Kälber ist ein Abfallprodukt der Milchindustrie.“ Auch überzählige weibliche Kälber seien betroffen, sofern sie nicht in der nächsten Generation als Milchproduzenten zum Einsatz kommen. „Das System ist kaputt, die Tiere werden nur als Produktionsgüter gesehen. Es braucht dringend eine Abkehr von den hochgezüchteten Milchrassen und für die Kälber eine tiergerechte Aufzucht und Mast“, fordert sie.

Tierschutz statt „Abfallprodukte“

Das Modell „Mast von männlichen Kreuzungskälbern“ ist so ein Tierschutzprojekt. Fünf Biolandwirte haben seit Mai insgesamt 22 Kälber im Alter von vier Monaten nach Visselhövede gebracht. Die Bauern hoffen, dass es vielleicht doch wirtschaftlich interessant sein kann, Milchkuhbrüder auf der Weide zu mästen. Mit klassischen Schwarzbunten erscheint das unmöglich. Da aber viele Milchviehhalter Fleisch- oder Doppelnutzungsrassen einkreuzen, wird es nun mit Kreuzungstieren versucht. Festgehalten wird das Gewicht zu Beginn und zum Ende der Weideperiode sowie Schlachtgewicht und Schlachtausbeute. Zeitweise wird Kraft- und Mineralfutter zugefüttert. Alle Arzneimittelbehandlungen werden festgehalten. „Mit Krankheiten haben wir zum Glück wenig Probleme“, sagt Landwirt Wilkens, der die Flächen zur Verfügung stellt und ansonsten Rinder mästet. Ein Kalb sei allerdings leider im Mai einem Wolf zum Opfer gefallen.

Projektleiter Bischoff kann schon Vergleiche anstellen. „Am besten haben sich diejenigen Kälber entwickelt, die in den ersten Lebensmonaten Milch bei einer Amme und nicht aus dem Eimer bekommen haben“, berichtet er. Bis Ende Dezember sollen die Ergebnisse ausgewertet sein.

Projektleiter Daniel Bischoff wertet die Ergebnisse des Modells aus. Quelle: Gabriele Schulte

Schlachter André Schröder in Winsen (Luhe) zeigt sich mit den ersten Schlachtungen zufrieden, auch wenn die Kälber teilweise weniger zunahmen als erhofft. „Die waren in Ordnung, auch die Vermarktung funktioniert,“ sagt er. Das Fleisch der Weidekälber ist dunkler und schmeckt kräftiger – ein Zeichen dafür, dass diese Bruderkälber sich viel bewegen konnten. Die Biokunden seien Kalbfleisch kaum gewohnt, sagt der Ökoschlachter. „Aber das Angebot schafft die Nachfrage.“ Auch die Kalbsbratwurst und das Kalbshack verkauften sich gut. Das Projekt soll im nächsten Jahr fortgesetzt werden, dann sind auch Verkostungen vorgesehen.

Kuhbetrieb Kläke lässt „Bruderkälber“ bei der Mutter

Schon jetzt zeigt sich, dass ein gutes Leben für Bruderkälber betreuungsaufwändig und teuer ist. Dennoch sind neuerdings auch einzelne konventionelle Milchviehhalter bereit, aus ethischen Gründen wirtschaftliche Nachteile in Kauf zu nehmen – wie auf dem Kuhbetrieb Kläke in Bennebostel (Kreis Celle); dort wächst zurzeit ein Dutzend Bruderkälber im Strohstall bei den Müttern auf. „Es ist Idealismus dabei“, sagt Landwirtin Heike Kläke.

Auf dem Hof Kläke in Bennebostel wachsen „Bruderkälber“ im Stall bei ihren Müttern auf. Quelle: Heike Kläke

„Wir tun das für den Tierschutz, die Kälber sollen wertgeschätzt werden.“ Das Fleisch bietet sie in Form von Gulasch, Hack und Braten unter anderem samstagsmorgens auf dem Bauernmarkt im hannoverschen Zooviertel an. Bei der Nachfrage sei noch Luft nach oben, sagt die 54-Jährige. „Ohne die Verbraucher geht es nicht.“ Doch engagierte Landwirte braucht es auch.

Von Gabriele Schulte