Mitten in der Nordsee soll ein Weltraumbahnhof entstehen – mit Raketenstarts auf hoher See und Bremerhaven als Basisstation. Umweltschützer warnen vor dem Projekt.

Smoke on the Water: In China ist jetzt eine Rakete von einem Schiff gestartet, um Satelliten ins All zu bringen – so ähnlich sollen auch die Raketenstarts in der Nordsee ablaufen. Quelle: imago images/Xinhua