Zwei Todesfälle nach Polizeischüssen: Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Staatsanwaltschaften in Bremen und Osnabrück prüfen jetzt, ob die Beamten in Notwehr gehandelt haben. Wie bei polizeilichen Todesschüssen üblich, wurden in beiden Fällen Ermittlungen gegen die Schützen eingeleitet – in Niedersachsen wegen fahrlässiger Tötung, in Bremen wegen Totschlags. Dabei wird geprüft, ob die Beamten in Notwehr schießen durften.

Der 23-Jährige hatte in Twist mehrere Personen in einer Arztpraxis und einem Wohnhaus bedroht und angegriffen. Auch auf die alarmierte Polizei soll er mit dem Messer losgegangen sein. Daraufhin schoss ein Beamter auf ihn und verletzte ihn schwer am Oberschenkel. In der Nacht starb der aus Guinea stammende Mann im Krankenhaus, wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Freitag mitteilte.

Situation ist eskaliert

Am Donnerstagnachmittag hatte ein Bremer Polizist einen psychisch auffälligen 54-jährigen Marokkaner erschossen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollte er dem Sozialpsychiatrischen Dienst vorgestellt werden. Er habe aber nicht mitkommen wollen, berichtete Oberstaatsanwalt Frank Passade auf Anfrage dieser Zeitung. Vor dem Haus sei die Situation dann eskaliert. Der Mann habe mit einem Messer gefuchtelt und sei auf einen Beamten zugestürmt, der ihm daraufhin zweimal in den Oberkörper geschossen habe. Der Angreifer starb bald danach im Krankenhaus.

Zwei Schüsse fallen

Ein Augenzeugenvideo im Internet zeigt eineinviertel Minuten lang, wie vier Streifen- und Zivilpolizisten in einer Innenhofecke teilweise mit Pistolen auf den Mann zielen, der mit einem Messer hantiert. Vergeblich rufen sie: „Messer weg!“ Der Mann wiederum fordert die Beamten zum Weggehen auf. Ein Polizist geht schließlich auf ihn zu und besprüht ihn mit Pfefferspray. Daraufhin läuft der Mann mit dem Messer in der Hand dem zurückweichenden Polizisten hinterher. Zwei Schüsse sind zu hören, und der 54-Jährige fällt bäuchlings auf den Boden. Ein Psychologe, der vielleicht die Situation hätte entschärfen können, war bei dem Einsatz offenbar nicht dabei. „Wo hätte der denn so schnell herkommen sollen?“, fragt Justizsprecher Passade.

Polizisten stehen hinter einer Absperrung im emsländischen Twist. Ein Polizist hat einen Mann niedergeschossen, der mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen haben soll. Quelle: Nord-West-Media TV/dpa

Vorangegangen war laut Passade, dass der Mann mehrfach durch Sachbeschädigungen in seiner Wohnung aufgefallen sei. Deshalb sei ihm fristlos gekündigt worden. Zwei Mitarbeiter der Wohnungsgesellschaft hätten am Donnerstag seine Wohnung besichtigen wollen und wegen des Verdachts einer psychischen Erkrankung vorsichtshalber die Polizei dazu geholt. Eine Nachbarin sagte dem Sender n-tv, dass der Mann „Terz gemacht“ habe, weil sein Keller habe entrümpelt werden sollen.

Gewerkschaft der Polizei : „Kein Zusammenhang mit Rassismusdebatte“

Bremens Polizeivizepräsident Dirk Fasse schrieb auf Twitter, er sei „sehr betroffen“ über den Todesfall. „Meine Gedanken sind bei den Angehörigen und den Kolleginnen und Kollegen, die dieser belastenden Einsatzsituation ausgesetzt waren.“ Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Bremen nannte den Vorfall „für alle Beteiligten tragisch“. Ziel der Polizeiausbildung sei es immer, nicht schießen zu müssen, sagte der Landesvorsitzende Lüder Fasche. „Aber manchmal ist es eben doch unvermeidbar.“ Bei plötzlichen Messerangriffen seien gezielte Schüsse nur auf Arme und Beine kaum möglich. Zu überlegen wäre laut GdP, ob hier der Einsatz eines Distanz-Elektroschockgerätes („Taser“) hilfreich gewesen wäre. Die Bremer GdP hatte bisher vergeblich gefordert, nach Spezialeinsatzkräften auch Streifenbeamte damit auszurüsten. Der Landesvorsitzende warnte davor, den Vorfall „auch nur ansatzweise“ in Zusammenhang mit der derzeitigen Rassismusdebatte und den Fällen von Polizeigewalt in den USA zu bringen.

23-Jähriger war der Polizei bereits bekannt

Bei dem Fall im Emsland deutet nach Angaben der Staatsanwaltschaft Osnabrück nichts darauf hin, dass der Schuss in den Oberschenkel unverhältnismäßig und damit rechtswidrig gewesen sein könnte. Laut Behördensprecher Christian Bagung handelte es sich bei dem getöteten 23-Jährigen um einen aus Guinea stammenden Mann, der bereits „wegen Gewaltdelikten strafrechtlich in Erscheinung getreten“ war. Warum er vor dem Polizeieinsatz andere Menschen bedroht hatte, war am Freitag noch unklar.

Von Eckhard Stengel