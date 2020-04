In Niedersachsen tritt am Freitag eine neue Verordnung in Kraft. Menschen, die aus dem Ausland einreisen, müssen sich auf kürzestem Weg für 14 Tage in Quarantäne begeben und das Gesundheitsamt informieren. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat die wirtschaftliche Situation des Landes als „unvermindert ernst“ bezeichnet.