Weil die Umgangsregelung mit dem Vater in einem hochstrittigen Trennungsfall nicht klappt, lässt das Amtsgericht Braunschweig einen Sechsjährigen trotz verzweifelter Gegenwehr in einer drastischen Aktion seiner Mutter wegnehmen und zum Vater in Hannover bringen. Eine Kinderschutzexpertin hat das Landeskriminalamt eingeschaltet.