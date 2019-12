Braunschweig

Ein 15-Jähriger hat einen nicht zugelassenen Feuerwerksböller in Braunschweig gezündet und dabei einen Mann am Auge verletzt. Der 30-Jährige wurde nach Polizeiangaben vom Montag vermutlich durch den Funkenflug der Zündschnur am Auge verletzt. Der Böller selbst detonierte erst im Anschluss an die Verletzung.

Jugendliche hatten zunächst am Samstagabend aus einer Gruppe heraus einen Böller ins Gleisbett der Straßenbahnhaltestelle Rathaus geworfen. Es wurde ein zweiter Böller in die gleiche Richtung geschmissen, wo dann der 30-Jährige stand. Er wurde aufgrund der Verletzung zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Über 100 nicht zugelassene Feuerwerkskörper

Ermittlungen der Polizei führten zu dem 15-Jährigen, der zugab, den Böller geworfen zu haben. Bei ihm fanden die Beamten mehr als 100 der nicht zugelassenen Feuerwerkskörper. Er muss nun mit Strafverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie Körperverletzung rechnen.

Lesen Sie auch: Trotz Umweltdebatte: Rekordmenge an Raketen und Böllern importiert

Von RND/lni