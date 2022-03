Braunschweig

Ein Mann ist stark alkoholisiert an den Bahnschienen entlang einem Güterzug entgegengelaufen und hat ihn zur Vollbremsung gezwungen. Der 22-Jährige sei am Freitagmorgen betrunken in der Bahn eingeschlafen und zunächst nicht an der Endstation ausgestiegen, teilte die Bundespolizei mit. Das Reinigungspersonal habe ihn schließlich geweckt.

Der Orientierungslose sei dann nicht zum Bahnhof Braunschweig zurückgelaufen, sondern an den Schienen entlang Richtung Weddel, als ihm der Güterzug entgegenkam. Der Mann machte sich mit einer Taschenlampe bemerkbar, daraufhin bremste der Güterzug.

Später stellte die Polizei 2,19 Promille bei dem 22-Jährigen fest. Der Zugverkehr war durch den Vorfall für einige Stunden beeinträchtigt. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Von RND/dpa