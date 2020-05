Oldenburg

Am Donnerstagmorgen ist in Oldenburg in einem mexikanischen Restaurant ein Feuer ausgebrochen. Große Teile der Einrichtung wurden zerstört, verletzt wurde allerdings niemand. Als der Brand gegen 9.30 Uhr im Obergeschoss ausbrach, war niemand in dem Haus.

Das „ Restaurant Rondell“, das mitten auf einer Verkehrsinsel in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum steht, war aufgrund der Atmosphäre beliebt. Warum das Feuer ausgebrochen war und wie hoch der Schaden ist, konnten die Ermittler am Donnerstag noch nicht mitteilen. Während die Feuerwehr das Feuer löschte, mussten die angrenzende Huntestraße sowie die Poststraße gesperrt werden.

