Die Feuerwehr rückte am frühen Sonntagmorgen nach Lehrte (Region Hannover) aus – Keller und Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses standen in Flammen. Alle Menschen konnten aus dem brennenden Gebäude gerettet werden, fünf Personen wurden verletzt.

Fünf Menschen bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

