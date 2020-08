Blender

Ein Feuer in einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Gehöfts in Blender im Landkreis Verden hat einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Die Halle war in der Nacht zu Sonntag aus zunächst unbekannter Ursache in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In der Halle lagen Heu- und Strohballen sowie landwirtschaftliche Geräte. Das Dach war mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Die Halle brannte komplett nieder. Die Löscharbeiten dauerten am Sonntagmorgen noch an.

Von RND/lni