Die blinde Sängerin Corinna May und ihr Mann Claus Janz stecken viel Energie in den juristischen Kampf für mehr Rechte für Sehbehinderte. Eine Etappe auf diesem Weg ging nun verloren: Der Bremer Staatsgerichtshof hat am Donnerstag ihre Beschwerde gegen die Bürgerschaftswahl 2019 in dem Stadtstaat abgewiesen.