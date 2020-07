Bissendorf/Hannover

Von der Wand gerissene Handtuchhalter, herausgebrochene Waschbecken, zertrümmerte Spiegel, aus den Regalen gerupfte Ordner und Hefte, eingeworfene Fenster, in großen roten Lettern an die Wand gesprühte Beleidigungen – die Spur der Verwüstung, die drei Jungen im Alter von elf und zwölf Jahren am Sonntagabend an der Oberschule Bissendorf (Kreis Osnabrück) hinterlassen haben, ist beträchtlich. Acht Klassenzimmer und mehrere Sanitäranlagen seien vollkommen zerstört worden, sagt ein Polizeisprecher. In allen Stockwerken der Schule stand das Wasser. Der Schaden wird auf 150.000 Euro beziffert.

Jungen hatten schon 25 Taten seit Mai begangen

Dies war nicht die erste Tat der drei polizeibekannten Jungen. Seit Mai waren sie immer wieder mit Sachbeschädigungen und Diebstählen, einmal auch mit Körperverletzung, aufgefallen. „Das mit der Schule ist der Gipfel“, sagte ein Polizeisprecher. Aus ihren insgesamt 26 Taten spreche eine „pure Zerstörungswut“. In einem Fall hatten sie Autos eingetreten, Spiegel abgerissen und Lackschäden verursacht, in einem anderen Fall Kirchenfenster zertrümmert. Bei den 25 vorherigen Taten war ein Schaden von 50.000 Euro entstanden.

Täter sind Ex-Schüler „aus problematischen Familienverhältnissen“

Die drei noch strafunmündigen Kinder hätten auch die Oberschule Bissendorf besucht, hieß es. Sie gingen aber inzwischen auf andere Schulen, wenn sie nicht gerade schwänzten. Sie stammen „aus problematischen Familienverhältnissen ohne Migrationshintergrund“, wie das Jugendamt mitteilte. Die Behörde habe im ständigen Kontakt mit den Eltern gestanden. „Ein behütetes Zuhause ist etwas anderes“, meinte der Polizeisprecher.

Nachdem Passanten am Sonntagabend gegen 20 Uhr bemerkt hatten, dass die Jungen auf dem Dach herumkletterten, benachrichtigten sie die Polizei. Die Beamten erkannten die jungen Straftäter, die in ein Maisfeld geflüchtet waren, schnell. Ein Junge wurde noch im Feld geschnappt, seine beiden Komplizen später in der Nähe ihres Zuhauses. Der Einsatz zog sich bis Mitternacht hin.

Noch am Montag wurden zwei der drei Jungen, einer elf, der andere zwölf Jahre alt, mit Einverständnis der Eltern vom Jugendamt in Obhut genommen und in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Nun soll geklärt werden, wie man den Jungen langfristig helfen und ihnen eine Perspektive geben kann. Für den dritten Jungen sei ein Jugendamt in Nordrhein-Westfalen zuständig, sagte Landkreissprecher Burkhard Riepenhoff.

Wiederholt Vandalismus in Schulen

Immer wieder gibt es in den Ferien Meldungen von Sachbeschädigungen in Schulen. Wenn Kinder aus Langeweile Mülltonnen auf Schulhöfen anzündeten, sei das eher „jugendtypisches Fehlverhalten“, sagte der Osnabrücker Polizeisprecher. Der Fall an der Oberschule Bissendorf habe jedoch eine andere Qualität. Bei der Landesschulbehörde gibt es keinen genauen Überblick über die Zahl der Vandalismusfälle in Schulen landesweit. Das sei Sache der Polizei, sagte Sprecherin Bianca Trogisch. Die Behörde werde nur hinzugezogen, wenn es Auswirkungen auf den Unterricht habe.

Räume in Grundschule im Heidekreis geflutet

Langfristige Folgeschäden hatte auch ein Einbruch in der Grundschule Lindwedel im Heidekreis am ersten Ferienwochenende, bei dem Unbekannte die Abflüsse mehrer Waschbecken verstopften und die Hähne im Obergeschoss aufdrehten. In einige Räume lief Wasser, beschädigte Wände und Zwischendecken, der Schaden belief sich auf 150.000 bis 200.000 Euro. Wie die Polizei Schwarmstedt am Montag mitteilte, fehlt von den Tätern noch immer jede Spur.

In Celle brennen Müllcontainer und gelbe Säcke

Die Polizei Celle nahm indes am frühen Montagmorgen zwei Jungen im Alter von 15 und 16 Jahren sowie ein 13-jähriges Mädchen fest, die für mehrere Brandstiftungen verantwortlich sein sollen. So brannten erst ein Altpapiercontainer und gelbe Säcke. Anwohner hatten ein lautes Knallen gehört und bemerkt, dass vor einem Mehrfamilienhaus ein 660-Liter-Container in Flammen stand. Kurz danach brannte ein 1000-Liter-Restmüllcontainer, das Feuer griff auf einen Zaun und mehrere Holzpfeiler über.

Im Laufe der Nacht brannten noch ein Altkleidercontainer, ein Ausstellungszelt vor einem Supermarkt und ein Berg aus Pappe vor einem Glascontainer. Die Jugendlichen versuchten, auf Fahrrädern zu fliehen, konnten aber von der Polizei geschnappt werden. Eine Polizeisprecherin nannte die Taten „verantwortungslos, dumm, dreist und im höchsten Maße gesellschaftsschädigend“. Denn die Feuer in den Müllcontainern hätten leicht auch Autos, die überall in den Wohngebieten geparkt waren, in Brand setzen können.

