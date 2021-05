Hannover

Darauf haben nicht nur Gastronomen seit Monaten gewartet: Seit Montag dürfen Gaststätten in weiten Teilen Niedersachsens zumindest ihren Außenbereich wieder öffnen. In der Region Hannover gilt das wegen hoher Covid-19-Inzidenzwerte frühestens Mitte kommender Woche. Wer sich nicht so lange gedulden mag, findet in Nachbarkreisen wie Celle, dem Heidekreis oder Hildesheim jetzt schon Möglichkeiten, sich im Eiscafé, auf der Restaurant-Terrasse oder im Biergarten bewirten zu lassen – nach einem negativen Coronatest. In den Kreisen Gifhorn und Peine ist die Inzidenz ebenfalls zu hoch.

Öffnungen im Biergarten: Gastronomen sind vorbereitet

Wann geht es in Hannover los? Robert Kirchner vom Waterloo-Biergarten rechnete am Montagmorgen noch mit einer Öffnung am kommenden Montag. Wenig später aber deuten die aktuellen Corona-Inzidenzwerte darauf hin, dass es nicht vor Mitte nächster Woche so weit sein wird.

„Wir sind gut vorbereitet und hätten gern schon längst aufgemacht“, sagt der Geschäftsführer. Abstandsmarkierungen aus der letzten Saison wurden aufgefrischt, immer wieder seien die Tische erwartungsfroh abgewischt worden, ohne dass Gäste sie dann auch nutzen durften. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Service stünden in ausreichender Zahl bereit.

Letzte Arbeiten am Zaun: Der Waterloo-Biergarten in Hannover hofft auf die Möglichkeit, in Kürze zu öffnen. Quelle: Samantha Franson

Obwohl die aktuelle Corona-Verordnung des Landes keine Höchstgrenze bei der Auslastung mehr vorsieht, sondern nur noch Mindestabstände, werde der Biergarten nur die Hälfte seiner 500 Plätze besetzen. Das mache er freiwillig, sagt Kirchner. „Unsere Gäste sollen sich sicher fühlen können.“ Veranstaltungen werden vorerst ohnehin nicht erlaubt sein, und wann wieder Public Viewing bei Fußballspielen möglich ist, sei noch nicht klar.

Corona-Regeln Niedersachsen: Zutritt nur für Getestete

Wer sich im Außenbereich einer Gaststätte niederlassen will, muss laut Landesverordnung einen negativen Coronatest vorweisen oder geimpft sein. In der hannoverschen Innenstadt dürfte das kein Problem werden, sollte es irgendwann eine Öffnung geben. „Wir haben im Umfeld diverse Testzentren“, sagt Kirchner vom „Waterloo“.

Auf dem Land sieht das völlig anders aus. Nicht überall gibt es Testzentren, oder deren Öffnungszeiten sind stark beschränkt. Längst nicht alle Gaststätten machen daher Gebrauch von der Möglichkeit, quasi von heute auf morgen ihre Pforten zu öffnen, wie Renate Mitulla, Geschäftsführerin des niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverbandes, berichtet. Gäste sollten sich vorab auf der Internetseite oder per Telefon informieren. Eine Reservierung ist nicht nötig, oft aber hilfreich. Kontaktdaten müssen die Gäste aber auf jeden Fall hinterlegen. Außerdem gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr.

Gründe fürs Zögern gibt es viele. „Die meisten Mitarbeiter haben sich umorientiert“, erzählt Volker Hubach vom „Gasthaus Niedersachsen“ in Bergen (Kreis Celle). Köche seien schwer zu finden, daher werde er bald wieder selbst in der Küche stehen. „Erstmal müssen wir noch Coronatests für die Gäste bestellen“, sagt der Gastronom. Diese könnten sich dann unter Aufsicht selbst testen, müssten allerdings pro Person mit rund fünf Euro dafür rechnen. Alternativ können Gäste ein 24 Stunden lang gültiges Schnelltestergebnis etwa aus Hannover mitbringen.

Erste Gäste nutzen den Mittagstisch

Andere Gastwirte wie Roger Burkowski in Hambühren (Kreis Celle) stellen eigene Räume für professionelle Schnelltests zur Verfügung. In seiner „Heideblüte“ werde das Deutsche Rote Kreuz sogar am Himmelfahrtsmorgen kostenlose Schnelltests anbieten, kündigt er an. Zwei Mitarbeiterinnen des Restaurants haben sich zudem so fortbilden lassen, dass sie Selbsttests beaufsichtigen können. Am Vatertag soll es unter anderem Spareribs geben, 40 zum Teil überdachte Tische böten auf der Terrasse und im Garten viel Platz. Schon am Montag fanden sich die ersten Gäste zum Mittagstisch ein. „Wir sind hoffnungsfroh“, sagt Servicekraft Diana Polle.

Hildesheim hat geöffnet: Petra und Reinhard Walther, beide vollständig gegen das Corona-Virus geimpft, sitzen in der Außengastronomie vom Bäckeramtshaus auf dem Marktplatz. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Hannovers Gastronomen haben immerhin mehr Vorlauf, sie können in den nächsten Tagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen und in Ruhe Ware bestellen. „Auf der anderen Seite wissen sie nicht, wie stabil die Inzidenz sich unter 100 einpendelt und ob es sich in einer so unsicheren Lage rechnet, eventuell auf Kurzarbeitergeld zu verzichten“, sagt Dehoga-Geschäftsführerin Mitulla. Der Personalbedarf sei schwer einzuschätzen. „Es ist schwierig. Wir freuen uns aber über die Öffnungsperspektive.“

Nachbarstadt Hildesheim gut vorbereitet

Als ursprünglich vorgesehene niedersächsische Modellkommune ist die Nachbarstadt Hildesheim besonders gut vorbereitet. Da hier eigentlich schon vor Wochen Lockerungen vorgesehen waren, mangelt es etwa nicht an Testmöglichkeiten und an einer funktionsfähigen App, auf der die Ergebnisse dokumentiert werden. Gleich am Montagmorgen stellten viele Gastronomen in der Innenstadt Tische und Stühle nach draußen. Andere zogen spontan am Nachmittag nach.

Die Testzentren waren denn auch besonders gefragt. „Ich habe einen Termin bekommen, wenn auch 40 Minuten später als geplant“, erzählt Senab Özkan von der Werbegemeinschaft „Die freundlichen Hildesheimer“. Die Vorfreude bei Gastronomen wie Gästen sei groß. Sie selbst wolle sich an einen Tisch auf dem Marktplatz setzen und einen Cappuccino trinken. Gäste von außerhalb seien willkommen, sagt die Sprecherin von Einzelhändlern und Gastronomen. Wie alle Beteiligten hofft sie nun, dass auch das Wetter mitspielt.

Von Gabriele Schulte