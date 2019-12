Bremen

Auf einer Fahrt in wilden Schlangenlinien hat eine betrunkene Autofahrerin in Bremen mindestens zehn fremde Fahrzeuge beschädigt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei am Montag auf mehr als 50.000 Euro.

Die 65-Jährige war morgens am ersten Adventssonntag durch den Stadtteil Walle gekurvt und hatte am Straßenrand geparkte Autos gestreift. Schließlich kam sie nicht mehr weiter, weil sie ihr Fahrzeug mehrfach abwürgte.

Trotz Aufforderung der Polizei wollte sie ihr Auto nicht verlassen, stieg dann aber aus, wobei sie schwankte und sich abstützen musste. Die Polizisten rochen demnach deutlich Alkohol und nahmen die Frau zur Blutentnahme mit auf die Wache.

Von RND/dpa