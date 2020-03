Seniorin um 290.000 Euro gebracht: Falscher Polizist muss vier Jahre hinter Gitter

Göttingen/Duderstadt

Das Amtsgericht Duderstadt hat am Mittwoch ein weiteres mutmaßliches Mitglied einer bundesweit agierenden Betrügerbande verurteilt, die gezielt Senioren mit dem Falsche-Polizisten-Trick um ihr Vermögen zu bringen versucht. Eines der Opfer war eine 86-jährige Frau aus Duderstadt. Die Bande hatte sie 2018 mit perfiden psychologischen Tricks dazu gebracht, nach und nach insgesamt 290.000 Euro herauszugeben. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 30-jährige Angeklagte daran mitgewirkt hatte. Er habe sich damit des gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Betruges schuldig gemacht. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Nach Angaben eines Justizsprechers folgte das Gericht damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Der 30-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ehepaar aus Mainz um Goldbarren gebracht

Der Angeklagte ist bereits einschlägig vorbestraft: Im Januar 2019 hatte ihn das Amtsgericht Kronach wegen einer ähnlichen Betrugsaktion zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt. Diese Strafe wurde in das jetzt verhängte Urteil einbezogen. Außerdem soll er an einem Coup in Mainz beteiligt gewesen sein, bei dem Betrüger von einem älteren Ehepaar Goldbarren im Wert von 54.000 Euro ergaunerten. Das Amtsgericht Mainz verurteilte ihn deshalb im Dezember 2019 zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren.

Anrufe aus Callcenter

Die Staatsanwaltschaft warf dem 30-jährigen türkischen Staatsangehörigen in dem jetzigen Prozess vor, dass dieser sich mit mindestens zwei weiteren Personen zusammengeschlossen habe, um gemeinschaftlich und arbeitsteilig Betrugstaten zu begehen. Die meist älteren Geschädigten seien durch Telefonate, die aus einem Callcenter in Istanbul geführt wurden, überrumpelt und unter Druck gesetzt worden. Die Anrufer hätten sich als Polizisten oder Staatsanwälte ausgegeben und behauptet, dass die Senioren Opfer von Hackern, korrupten Bankmitarbeitern oder falschen Notaren geworden seien. Deshalb müssten sie ihr Geld in Sicherheit bringen und es den vermeintlichen Polizisten übergeben.

Opfer kündigt Immobilienfonds

Zu den Angerufenen gehörte auch eine 86-jährige Rentnerin in Duderstadt. Diese war über die beunruhigenden Mitteilungen eines vermeintlichen Polizisten so schockiert, dass sie dessen Anweisungen folgte und mehrere Immobilienfonds in Höhe von 60.000 Euro kündigte sowie 30.000 Euro von ihrem Sparbuch abhob. Das Geld übergab sie einem angeblichen Polizeikollegen. Beim dritten Übergabetermin im Juni 2018 soll der Angeklagte einen bereits verurteilten 28-jährigen Mittäter damit beauftragt haben, mit ihm nach Duderstadt zu fahren und dort bei der Seniorin weitere 200.000 Euro abzuholen.

Auch der Kurier ist vorbestraft

Der von der Bande als „Läufer“ eingesetzte 28-Jährige hatte sich bereits in einem früheren Prozess verantworten müssen. Das Amtsgericht Duderstadt verurteilte ihn zunächst zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten, auf seine Berufung hin reduzierte das Landgericht Göttingen die Strafe später auf zwei Jahre und fünf Monate. Der in Haft sitzende 28-Jährige war in dem jetzigen Prozess mehrfach als Zeuge geladen worden, hatte jedoch jedes Mal die Aussage verweigert. Das Gericht hatte deshalb gegen ihn Beugehaft verhängt.

Von Heidi Niemann