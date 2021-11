Katensen

Ein Unfall der besonderen Art in der Region Hannover: Ein schwarzer Mercedes-Kombi hat am Mittwochvormittag eine Seitenmauer der Michaeliskirche in Katensen durchschlagen, seitdem steckt der Wagen eines 84-Jährigen bis zur Windschutzscheibe im Gebäude am Burgdorfer Weg. Verletzt wurde niemand.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr. Nach ersten Informationen parkte der Mercedes vor der Kirche. Als der 84-Jährige wieder losfahren wollte, machte der Wagen offenbar einen Satz nach vorne. Die Hintergründe dafür sind unklar, die Polizei ermittelt noch. Das Auto mit Gifhorner Kennzeichen kam nur wenige Meter vor der Orgel des Gotteshauses zum Stehen. Im Inneren der Kirche liegen die weißen Mauerziegel verteilt.

Statiker prüft Kirchenwand

Der Mercedes hat die Kirchenmauer durchbrochen. Quelle: Frank Tunnat

Der Schaden an der E-Klasse wird auf rund 1000 Euro geschätzt, zur Kirche gibt die Polizei keine Prognose ab. Der 84-Jährige blieb unversehrt und musste nach Polizeiangaben nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Auch in der Kirche wurde niemand verletzt.

Bereits am Nachmittag, nur wenige Stunden nach dem Unfall, hat der Statiker Rudolf Kochanneck die Standfestigkeit der Kirchenwand geprüft. Ob es sich um eine tragende Wand handelt, konnte er bei den ersten Untersuchungen nicht feststellen. Daher müsse eine Hilfskonstruktion gebaut werden, um das Auto aus der Wand zu entfernen, sagt der Fachmann. Seinen Angaben zufolge befindet sich über der Unfallstelle im Innenraum der Kirche eine Empore, die einstürzen könnte. Angesichts der anstehenden Arbeiten ist unklar, wann die Bergung des Autos abgeschlossen ist.

Die E-Klasse stoppte nur wenige Meter neben der Kirchenorgel. Quelle: Frank Tunnat

Bremse mit Gaspedal vertauscht?

Sichtlich erschüttert zeigt sich Ulrike Elgert, die Küsterin der Kirchengemeinden Uetze und Katensen, als sie sich ein Bild von der demolierten Kirche macht. Ihre erste Reaktion: Gottesdienste können hier erst einmal nicht mehr stattfinden. „Wie soll das gehen?“, sagt sie mit Blick auf das Durcheinander und die massiv beschädigte Wand. Immerhin: Die Orgel ist unversehrt geblieben. Dennoch hat das Instrument viel Staub von der Wand abbekommen müssen. „Ich schätze, die muss gereinigt werden“, sagt Elgert.

Sie erzählt, dass der Fahrer nach Berichten von Zeugen offenbar beim Ausparken die Bremse mit dem Gaspedal seines Automatik-Wagens vertauscht habe. Er habe behauptet, dabei langsam gefahren zu sein. Statiker Kochanneck ist sich jedoch sicher, dass sich der Wagen mit hoher Geschwindigkeit bewegt haben muss. „Das ist eine 24 Zentimeter dicke Wand. Die schubst man nicht ohne Weiteres um“, sagt er.

„Mir tut das unheimlich weh“, sagt Heike Frehe. Die ehemalige Kirchenvorsteherin verbindet viel mit der Kirche und vor allem mit den Bildern im Innenraum. Gemeinsam mit einigen Kinder hatte sie diese im Kindergottesdienst hergestellt – nun sieht sie erschüttert auf die weißen Steine im Kirchraum. Auch eine Anwohnerin sieht sich den Unfall an. Sie könne kaum glaube, was sie sieht. Sowohl für die Kirche als auch für die Anwohner sei der Schaden an der Kirche dramatisch. „Ich hoffe, dass es dem Herren, dem das passiert ist, gut geht“, sagt sie.

Von Peer Hellerling und Max Baumgart