Das Niedersächsische Umweltministerium vergibt in diesem Jahr erstmals den Klima-Innovationspreis Niedersachsen. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und richtet sich an Unternehmen, die einen Beitrag zum Klimaschutz und zur klimaneutralen Wirtschaft leisten – aber auch zur sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Das Konzept ist gestern in Göttingen vorgestellt worden.