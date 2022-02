Hannover

Thomas Bohle zuckt mit den Schultern. „Was will man machen“, sagt er. Er dreht sich kurz zum Nachbarhaus um, sehr kurz, dann schaut er wieder nach vorn, es wirkt, als wolle er gar nicht sehen, was er eben gesehen hat. „Wir haben uns abgefunden“, sagt er müde.

Thomas Bohle wohnt mit seiner Frau in Wettmar, einem mehr als 1000 Jahre alten Dorf, das heute zur Stadt Burgwedel gehört. Das Haus der Bohles steht an der Hauptstraße, ein bisschen zurückgesetzt, und seit Kurzem schauen die beiden, wenn sie aus den Seitenfenstern gucken, auf ein ziemlich wuchtiges Nachbargebäude: Vier Geschosse zählt man, wenn man davorsteht. Anderswo wäre das vielleicht ein leidlich hübscher, weiß und grau verputzter, moderner Mehrfamilienbau gewesen. Aber hier in Wettmar, wo Fachwerk und Klinker und Einfamilienhäuser das Ortsbild bestimmen, wirkt es wie Klotz.

Investoren entdecken die Dörfer

In der Region Hannover und auch anderswo in Niedersachsen dringen immer mehr sogenannte Investoren in den ländlichen Raum vor – und sie achten selten darauf, ob das, was sie in Baulücken oder auf ehemalige Bauernhöfe stellen, auch nur annähernd ins Ortsbild passt. Vielen scheint es ausschließlich um die Rendite zu gehen. Die Bauherren in Wettmar sind zwar Privatleute, aber es ist auch eine Investorenfirma aus Seelze an dem Projekt beteiligt.

Die Bauvorschriften für Wettmar beschränken Bauten auf zwei Geschosse. Doch der Architekt des weiß-grauen Hauses, das inzwischen fast fertig ist, hat ausgereizt, was er irgendwie ausreizen konnte: Das Erdgeschoss dient als Garage und gilt nicht als sogenanntes Vollgeschoss, und das oberste Stockwerk auch nicht: Es springt an Front- und Rückseite etwas zurück, hat also weniger Grundfläche als die anderen Etagen. Damit ist das viergeschossige Gebäude rechtlich ein Haus mit nur zwei Vollgeschossen. Den Behörden sind die Hände gebunden. Nachbar Thomas Bohle sagt: „Wir haben jetzt Jalousien an den Fenstern.“

„Wir haben jetzt Jalousien“: Thomas Bohle aus Wettmar. Quelle: Bert Strebe

Mit dem Anstieg der Immobilienpreise und der Wohnungsknappheit hat sich, wie Fachleute berichten, der Blick der Investoren von den Großstädten erst auf Kleinstädte und nun auch auf die Dörfer verlagert. Städte sind unempfindlicher, was heterogene Bauten angeht, mehr noch: Dort ist gebaute Vielfalt in Stil und Größe sogar Teil des Charakters. In Dörfern dagegen gerät das ästhetische und, bei Unmut in der Bevölkerung, auch das soziale Gefüge ins Wanken, wenn Bauten zu sehr aus der Art schlagen.

Baufirmen und Politik argumentieren mitunter, es herrsche Wohnungsnot, man müsse eben schnell Wohnraum schaffen. Aber die Wohnungen, die in den dörflichen Anlageobjekten entstehen, sind selten für Familien oder Bedürftige gedacht, sondern meist für die Besserbetuchten, die in der Stadt arbeiten und im Speckgürtel leben möchten. Und sie sind entsprechend teuer.

Wer ein bisschen aufmerksam durch die Region Hannover fährt, sieht ab und zu Geschmacksverirrungen wie etwa ein textmarkergrünes Haus in Isernhagen H.B. oder eine protzige Villa mit Dreifachcarport in Burgwedel-Thönse. Dergleichen sind aber Kleinigkeiten im Vergleich zu Bauprojekten, die jedes dörfliche Maß außer Acht lassen. Mit Fragezeichen versehen kann man zum Beispiel die eckigen weißen Apartmenthäuser im schon älteren Baugebiet Haselhöfer Vorfeld in Isernhagen H.B. In Hannover wären sie perfekt gewesen, hier will sich das Ensemble nicht recht ins Umfeld einfügen.

Klinker, Fachwerk: Bauernhaus in Wettmar, hier ein Foto vom Wettmarer Sommerspaziergang mit Kunst und Kunsthandwerk. Quelle: Sandra Köhler

Und davon gibt es mehr: Etwas weiter die Straße runter sind in Isernhagen zwei große Objekte geplant, die für Debatten sorgen, eines mit zwölf Wohneinheiten, eines für betreutes Wohnen. In Burgwedel-Engensen sollen zwei Bauten mit ebenfalls zwölf Wohnungen entstehen – würfelförmige Häuser, was nicht sehr dorfkonform ist. In Lehrte-Arpke wird am beschaulichen Ortsrand, wo sonst nur Einzelhäuser stehen, plötzlich ein Reihenhauskomplex geplant. In Rethen verhallte der Protest von Anwohnern der Einfamilienhaus-Siedlung am Holzfeld gegen einen 14 Meter hohen Mehrfamilienbau ergebnislos.

In Lüdersen bei Springe wird ein alter Fachwerk-Bauernhof in unmittelbarer Nähe der Kirche abgerissen und das Areal mit mehreren, auch großen Wohnbauten beplant – was nicht nur der Nachbarschaft Sorgen macht: „Wir sind hier in Lüdersen und nicht in Hannover-Mitte“, sagte ein Bürger. Manchmal schreiten Politik oder Behörden zwar ein, aber durchaus nicht immer. In Thönse etwa, das ebenfalls zur Stadt Burgwedel gehört, die ihre einst sorgfältige Bauaufsicht längst an die ferne Regionsverwaltung abgegeben hat, sind gerade die Bauanträge für zwei Mehrfamilienhäuser mit fast zwölf Metern Höhe von der Regionsverwaltung abgelehnt worden.

Zwölf Wohneinheiten geplant: Baustelle in Isernhagen H.B. Quelle: Bert Strebe

Das jedoch hat eine Vorgeschichte: Schräg gegenüber, an der Ortsdurchfahrt, stehen zwei teils schon bezogene, hohe Wohngebäude mit ausladenden Balkonen, die in dieser kleinteiligen, fast noch bäuerlichen Umgebung wie Fremdkörper wirken. Sie stehen an der Stelle des einst wichtigsten Hofes im kleinen Ort – den Bauträgern war die Geschichte bei ihren Planungen aber offenbar völlig egal. In Arnum, Ortsteil von Hemmingen, ist einem Bauherrn immerhin rechtzeitig signalisiert worden, dass er bei einem geplanten großen Bau an der Göttinger Straße nachbessern muss – die Architekten kürzten das Gebäude daraufhin um fünf Meter.

Nicht immer, aber immer öfter steckt hinter den Einzelobjekten System. Jemand aus der Branche, der seinen Namen nicht öffentlich nennen möchte, erzählt, häufig seien es die Immobilienabteilungen von Sparkassen und Volksbanken, die, weil die Landbevölkerung meist dort ihre Konten hat, den ersten Zugriff auf künftige dörfliche Baugrundstücke hätten. Von diesen Firmen selbst oder von Investoren würden die Areale dann mit Objekten bebaut, die möglichst lukrativ seien – derzeit sehr beliebt: Alten- und Pflegeheime. Jeder Quadratmeter werde dabei ausgenutzt, die Bauten sähen oft wie von der Stange aus: „Es sind Gebäude, die sich nur schwer unter dem Begriff Architektur fassen lassen.“ Sie seien auf Profit hin konzipiert, die Einbettung ins Dorf spiele keine Rolle.

Neubau sollte sich einfügen

Die Region Hannover hat keine Zahlen zur Zunahme solcher Fälle. Aber auch Manfred Kohler, Denkmalschützer bei der Region, konstatiert, dass sich die Dörfer in den letzten zehn bis 15 Jahren sehr verändert hätten. Und dass es leider fast immer preiswerter sei, ein Gebäude abzureißen und neu zu bauen, als es zu sanieren. Aber selbst für Renditeobjekte gelte eigentlich: „Ein guter Architekt muss bei gleicher Aufgabenstellung an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.“ Weil sich ein Neubau eben ins Ortsbild einfügen sollte.

Wünscht sich mehr „Haltung“ gegenüber Investoren: Robert Marlow, Präsident der Architektenkammer Niedersachsen. Quelle: Bert Strebe

Der Präsident der Architektenkammer Niedersachsen, Robert Marlow, kennt die Entwicklung und vermutet, es handele sich nicht nur um ein regions- oder niedersachsenweites, sondern sogar bundesweites Phänomen, jedenfalls kennt er es aus verschiedenen Orten. Marlow wünscht sich, dass die Kommunen bei nicht ins Dorf passenden Bauvorhaben auch dort, wo es keinen Bebauungsplan gebe, mehr „Haltung“ zeigten und nein sagten.

Er plädiert für Stadtplaner und/oder Gestaltungsbeiräte in jeder Kommune – und wo das nicht gehe, sagt Marlow, gebe es ja immer noch den „mobilen Gestaltungsbeirat“: Über die Architektenkammer können niedersächsische Kommunen für wenig Geld ein Expertenteam des Netzwerks Baukultur anfordern, das ihnen in Baufragen zur Seite steht. Sie müssen es nur tun.

So geht es auch: Links wird noch abgerissen, rechts stehen schon neue Fachwerkhäuser auf den Areal des ehemaligen Gasthofs Münstermann in Schillerslage, die sich in den Ort einfügen. Quelle: Bert Strebe

Dass man auch auf dem Dorf mit Rücksicht auf das Umfeld bauen kann, beweist ein Beispiel aus Schillerslage bei Burgdorf: Das Bauunternehmen „Bauwerkschmiede“ hat dort das 2400 Quadratmeter große Areal des ehemaligen Gasthofs Münstermann bebaut und drei Doppelhäuser im Fachwerkstil errichtet. Sie sind modern, passen sich aber dem Ort an. Sie sind sogar regelrechte Schmuckstücke geworden.

Mitarbeit: Antje Bismark, Sandra Köhler, Frank Walter, Thomas Vahle, Heiko Randermann, Meike Hakemeier, Daniel Junker, Andreas Zimmer, Alina Stillahn, Astrid Köhler, Joachim Dege.

Von Bert Strebe