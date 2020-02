Hannover

Auf der Autobahn 2 haben am Mittwochnachmittag ein 79-jähriger Autofahrer und seine 75 Jahre alte Beifahrerin bei einem Auffahrunfall im Bereich Wunstorf-Kolenfeld schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Insassen eines Volvo zuvor gegen 14.30 Uhr bei Barsinghausen in Richtung Hannover unterwegs. In Höhe Wunstorf Kolenfeld prallten sie aus bislang ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden Skoda eines 55-jährigen Autofahrers. Dieser wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Die beiden schwer verletzten Senioren wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Weil nach dem Unfall auch ein Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn gelandet war, wurde die die A 2 während des Einsatzes etwa 30 Minuten lang voll gesperrt. Den entstandenen Sachschaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.

Von Ingo Rodriguez