Drama in der Nähe von Hannover: Ein Mann ist am Sonnabend in einem Badesee ertrunken. Der 40-Jährige hatte zuvor als Ersthelfer einem anderem in Not geratenen Badegast geholfen und ist anschließend selbst untergegangen. Rettungstaucher fanden den leblosen Körper nach etwa einer Stunde in drei Metern Tiefe.