Göttingen

Sollen sich Frauen in Schwimmbädern oben ohne zeigen dürfen? Ja, fand Mina Berger (Name von der Redaktion geändert), als sie Anfang August in der Schwimmhalle im Badeparadies Eiswiese in Göttingen das Bikini-Oberteil am Haken ließ. Wie Berger berichtete, forderte der diensthabende Schwimmmeister die 30-Jährige auf, das Oberteil anzuziehen. Es kam zu einem fruchtlosen Streitgespräch. Als Berger einige Minuten später das Bad verließ, hatte die Badeaufsicht schon die Polizei gerufen. Im Eingangsbereich traf Berger auf zwei Polizeibeamte. Sie ließen sich die Ereignisse schildern und entschieden, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Der Schwimmmeister erteilte ihr Hausverbot.

Der Geschäftsführer der Göttinger Sport und Freizeit GmbH (GoeSF), Andreas Gruber, bestätigte den Vorfall gegenüber dem Tageblatt. Die Entscheidung seiner Mitarbeiter hält er für richtig und verweist auf die Badeordnung. Demnach dürfen die Besucher den Nassbereich nur „in üblicher Badekleidung“ betreten und haben „alles zu unterlassen, was den guten Sitten sowie dem Aufrechterhalten der Sicherheit, Ruhe und Ordnung zuwiderläuft“.

Sexismus-Vorwürfe gegen die Hausleitung

Gegen beides habe sie nicht verstoßen, ist Berger überzeugt. Sie möchte anonym bleiben, gibt aber an, dass sie in der Nähe von Göttingen lebt und im Bildungsbereich arbeitet. Sie wurde zwar „weiblich sozialisiert“, bezeichnet sich aber lieber als „divers“. Das Verhalten der Badeaufsicht findet sie „sexistisch“ und „transfeindlich“.

Sexistisch sei es, weil es die weibliche Brust unnötig sexualisiere und Menschen mit weiblichem Körper einer männlich dominierten Wahrnehmung unterwerfe. Transfeindlich sei es, weil die Eiswiesen-Mitarbeiter sie allein aufgrund ihres Aussehens „als weiblich gelesen und einkategorisiert“, also für eine Frau gehalten hätten. Jeder Mensch solle frei über seine oder ihre geschlechtliche Identität bestimmen können.

„Ich muss immer damit rechnen, dass ich diese Identität nicht am Aussehen erkennen kann“, erklärt Berger. So gebe es etwa Menschen, die sich als „nicht-binär“ definieren. „Ihre geschlechtliche Identität lässt sich dann nicht mit den Kategorien ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ erfassen. Auch vielen Trans- und Interpersonen wird von anderen Menschen immer wieder ein falsches Geschlecht zugeschrieben.“

Berger will gleiches Recht für alle

Berger hat bei der GoeSF Beschwerde eingereicht mit Verweis auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Demnach darf niemand wegen seines Geschlechts oder einer sexuellen Identität benachteiligt werden. Auf einen Rechtsstreit mit der Eiswiese möchte sie es aber nicht ankommen lassen. Es geht ihr um das politische Zeichen. Aus ihrer Sicht sollte es allen Menschen gestattet sein, sich überall dort öffentlich oben ohne zu zeigen, wo es Männern auch erlaubt ist. „Dass die Gesellschaft vielerorts nur Menschen mit ‚männlicher‘ Brust diese Freiheit zugesteht, ist Ausdruck des immer noch herrschenden Patriarchats“, sagt sie.

Kurz nach dem Vorfall in der Eiswiese hat sich das Bündnis „Gleiche Brust für Alle – Göttingen“ gegründet. Ende August machten Berger und mehrere Bündnis-Mitstreiterinnen beim Göttinger Christopher Street Day auf ihr Anliegen aufmerksam – oberkörperfrei und mit Plakaten, auf denen sie etwa „freie Titten statt staubige Sitten“ forderten.

Badeordnung soll geprüft werden

GoeSF-Chef Gruber bezweifelt, dass dies im Sinne der Eiswiesen-Besucherinnen wäre. „Der Sinn der Baderegeln ist auch der Schutz der Intimsphäre und der persönlichen Sicherheit“, betont er. Auf eine Debatte über die Sexismus-Vorwürfe möchte er sich nicht einlassen. „Das darf sie finden. Es ist von der freien Meinungsäußerung gedeckt“, erklärt er. Immerhin hätten sich auch Badegäste über Berger beschwert. In diesem Punkt jedoch widersprechen sich die Berichte. Berger zufolge hat sich nur ein Badegast beschwert, der sich später als weiterer Schwimmmeister entpuppte.

Gruber möchte Konflikte dieser Art künftig verhindern und kündigt an: „Wir werden die Badeordnung im Hinblick auf die aktuelle Situation überprüfen und mit den Verantwortlichen diskutieren, wie eine neue veränderte öffentliche Wahrnehmung in der Haus- und Badeordnung berücksichtigt werden könnte.“ Als Tochtergesellschaft der Stadt sei die GoeSF ein öffentlicher Betrieb. Was in der Eiswiese gelte, dürfe dem sittlichen Empfinden der Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger nicht widersprechen.

Von Urs Mundt