Freizeit in Hannover - Neue Pläne: So könnten Badestellen an der Ihme aussehen

Flussbaden ist im Trend – und auch in Hannover können sich Experten das vorstellen. Für die Ihme liegen jetzt erste konkrete Ideen vor. Sie würden nicht nur Freizeitspaß bringen, sondern sollen auch den Hochwasserschutz und die ökologische Vielfalt im Fluss verbessern.